Come vestirsi in gravidanza? Tutti i look da copiare per sentirsi sempre alla moda!

Come vestirsi in gravidanza? Tutti i look da copiare per sentirsi sempre...

Gli outfit in gravidanza non devono essere necessariamente noiosi e banali. Tante celebrities diventate madri hanno fatto scuola con i loro look. Eccone qualcuno da copiare.

Quelli che ti proponiamo sono gli outfit più cool provati dalle celebrities durante la gravidanza

Le idee da copiare

Vestirsi in gravidanza e creare outfit non banali può essere una vera sfida, soprattutto nelle ultime settimane. Al bando vestiti che fanno diventare mongolfiera o i classici leggings con maglietta lunga. Del resto, le tendenze degli ultimi tempi hanno dato una mano anche alle future mamme grazie alle linee scivolate ed oversize. In questo articolo, ti daremo l’ispirazione giusta proponendoti alcuni look premaman indossati dalle celebrities più cool in gravidanza.

Gli outfit

Il wrap dress in un guardaroba premaman non può mancare. Si tratta di un abito a portafoglio che può essere tranquillamente utilizzato anche dopo, ad esempio, è praticissimo anche per l’allattamento. Ad indossarlo perfettamente è stata Kate Middleton in molte sue uscite pubbliche.

Un altro capo irrinunciabile è il maglione tricot in cui avvolgersi per mascherare le curve scegliendolo aperto avanti, oppure per evidenziarle se dolcevita. Da abbinare con pantaloni slim o leggings. Khloe Kardashian ha usato tanto gli abiti e le giacche in maglia durante l’attesa della sua prima figlia.

In gravidanza non vanno disdegnate nemmeno le geometrie. Esse sono di tendenza e permettono di mettere in evidenza il pancione. Con i suoi look ha fatto scuola Blake Lively.

Non dimenticare il jeans in gravidanza. Certo va scelto super comodo, magari a vita bassa ma, con qualche dettaglio, diventa super trendy. Come quelli indossati da Chrissy Teigen durante la sua gravidanza abbinati a dei tacchi vertiginosi e uno spolverino pastello.

Non dimenticare gli abitini salva look. Miranda Kerr, ad esempio, ne ha indossati diversi: da quelli a fiori passando per quelli a pois, sono di grande tendenza per la prossima primavera.