Ostia, anziana legata alla sedia da tre rapinatori: l’allarme e la fuga

Un’anziana signora ha visto l’irruzione di rapinatori nella sua abitazione di Ostia: tre uomini l’anno legata ad duna sedia e derubata.

I tre rapinatori di Ostia sono stati arrestati dai carabinieri.

Cercavano preziosi e denaro

I tre rapinatori che hanno legato l’anziana nella sua abitazione di Ostia, erano alla ricerca di gioielli e denaro. I tre uomini sono di origine sudamericana. L’appartamento che volevano svaligiare e in cui hanno fatto irruzione è sito in via delle Zattere in un palazzo. L’anziana donna deve aver urlato molto forte. Tanto che un suo vicino di casa ha avvertito i carabinieri. I tre cercavano di darsi alla fuga. Uno dei tre, scappando dal balcone, si è rotto un piede.

L’episodio è accaduto attorno alle 14 di oggi pomeriggio, 2 aprile. L’anziana era ritornata da poco dalla spesa. Dopo essersi fermata con i sacchetti pesanti per cercare le chiavi, una volta aperto l’appartamento è stata spinta dentro da uno dei rapinatori che l’avevano osservata. All’interno dell’appartamento l’uomo e l’anziana sono stati raggiunti da altri due uomini. I tre sono riusciti a legare la donna ad una sedia in modo da poter rovistare liberamente in casa.

I tre sono stati arrestati

I carabinieri sono arrivati prima che i tre potessero darsi alla fuga. Questo grazie all’allarme dato dal vicino di casa. L’anziana è stata liberata ed è in buone condizioni, tanto che non è stata necessaria l’ambulanza. I tre rapinatori non erano armati ma, dopo la perquisizione è stato trovato soltanto un cacciavite. Probabilmente i tre volevano mettere a segno il furto quando la donna era fuori casa.