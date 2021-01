Sei un viaggiatore giovane? Gli ostelli sono l’opzione migliore per te

Gli ostelli sono la soluzione migliore da tenere in considerazione se sei un giovane viaggiatore in cerca d’avventura. Ecco perché.

Sei giovane e appassionato di viaggi, ma ti trovi sempre in difficoltà quando si tratta di budget?

Beh sai cosa? Cambiando delle cose nel tuo modo di viaggiare ti farà risparmiare un sacco di soldi che potrai sfruttare al meglio senza pentirtene!

Ti spieghiamo perché dovresti passare dal soggiorno in hotel a quello in ostelli e perché sono perfetti per un giovane viaggiatore e per i suoi amici. Sembra interessante? Allora continua a leggere.

Gli ostelli sono economici

Negli ostelli, non paghi per un’intera stanza. Paghi solo per un letto.

Altri servizi come bagni, Wi-Fi ecc, sono inclusi nell’importo finale che paghi. In tutti i posti del mondo esistono ostelli economici e a portata anche dei budget più bassi.

Il personale è fantastico e conosci meglio la destinazione

Il personale dell’ostello non è come quello dell’hotel. La maggior parte di loro sono molto amichevoli e si siederanno per un drink con te, discuteranno in dettaglio la destinazione, ti daranno tutte le informazioni di cui hai bisogno sul luogo, dove stare, cosa fare ecc.

Sono più come i tuoi amici che come semplici collaboratori che svolgono il loro lavoro.

Incontri persone da tutto il mondo

C’è molto di più del viaggiare in luoghi meravigliosi, visite turistiche, avventura e cibo. Sono le persone che incontri! E quando soggiorni in ostelli, incontri persone da tutto il mondo, ascolti le loro storie e ottieni il loro punto di vista sui viaggi.

Spesso, dunque, ci ritroviamo di fronte a opinioni diverse che possono turbarci, quanto affascinarci, dal punto di vista umano e culturale.

C’è vita notturna e altre attività divertenti

Gli ostelli sono così entusiasmanti per le persone che non hanno alcun itinerario e hanno intenzione di portare avanti un viaggio senza vincoli e basato su piani spontanei o per chi viaggia da solo!

La maggior parte degli ostelli organizza tour divertenti come tour in bicicletta in cui una guida ti porta a vedere i luoghi più interessanti della zona, per poi ritornare dopo aver pranzato insieme.

Ci sono anche attività specifiche, come serate di cinema, tutti intorno al barbecue e altro ancora. È piacevole stare con persone che non conosci per niente esplorare posti diversi sperimentando cose nuove!

I dormitori degli ostelli sono divertenti e accoglienti

Gli ostelli hanno dormitori dove ci sono letti a castello e puoi scegliere tra i vari pacchetti dormitorio offerti da questi ostelli. Dormitori femminili esclusivi, dormitori misti, dormitori maschili, AC, NON AC e persino con viste specifiche, ad esempio sulla spiaggia, ecc. Quindi, se sei due ragazze che viaggiano insieme o anche da sole, non hai nulla di cui preoccuparti perché puoi optare per un dormitorio femminile. Avrai sempre le migliori conversazioni con i tuoi coinquilini prima di schiantarti!

Impari come essere indipendente

Alcuni ostelli hanno questa straordinaria cultura in cui fai le tue cose come cucinare la colazione e asciugare i vestiti in piena autonomia.

Quando pernotti in un ostello, infatti, hai il modo di capire come sarebbe la vita se vivessi da solo e condividessi le tue stanze contemporaneamente ed è davvero fantastico!

Quindi, tutti voi giovani viaggiatori che leggete questo articolo, la prossima volta che state per pianificare un viaggio, che sia nazionale o internazionale, scegliete un ostello per il vostro alloggio.

Mangia cibo con i soldi che risparmi e torna a casa con molti più ricordi di quanti ne avresti altrimenti.