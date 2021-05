Ossigenoterapia: a cosa serve un trattamento viso all’ossigeno?

L’ossigenoterapia è una delle ultime novità in fatto di prodotti per la cura della pelle se si vuole sfoggiare una pelle dalla carnagione radiosa. Ma di cosa si tratta?

I ricercatori sono sempre a caccia di nuovi trattamenti per il viso che ritardino gli effetti dell’invecchiamento sulla pelle e per mantenere la carnagione fresca il più a lungo possibile.

La nuova tendenza è quella di utilizzare l’O2, ovvero l’ ossigeno, per i trattamenti viso. Ci incontriamo sempre di più, ma qual è la vera azione dell’ossigeno sulla tua pelle ? E come trarne vantaggio?

Trattamenti viso all’ossigeno a casa

Non è necessario cercare lontano per accedere ai benefici di un trattamento viso all’ossigeno. L’ossigeno dovrebbe rivitalizzare la tua pelle ossigenando, cioè fornendo l’aria di cui ha bisogno per respirare più facilmente.

I trattamenti per il viso all’ossigeno fatti in casa si presentano anche sotto forma di creme idratanti. Queste creme sono ricche di un siero attivo a base di ossigeno. Queste creme idratanti molto efficaci che illuminano la carnagione.

Come con qualsiasi trattamento viso, vengono applicate sulla pelle deterso, eseguendo delicati massaggi circolari per farli penetrare meglio e favorire l’idratazione profonda dell’epidermide.

Trattamenti viso all’ossigeno in un salone di bellezza

Negli istituti di bellezza o nelle terme, anche i trattamenti per il viso all’ossigeno sono di gran moda. Più che applicare maschere, richiedono un po’ più di materiale e impiegano circa un’ora.

Un dispositivo stimola la tua pelle con una miscela di ossigeno iperbarico e un siero che contiene principi attivi, come gli omega-3 o l’acido ialuronico.

L’ossigenoterapia può diventare una vera arma contro i radicali liberi e l’invecchiamento cutaneo! La tua pelle riceve in profondità minuscole bolle di ossigeno e siero, che le consentono anche di ricevere una perfetta idratazione.

Un trattamento viso all’ossigeno in istituto o terme costa mediamente dai 150 ai 200 euro a seduta, secondo il siero applicato sul viso.

Questo tipo di trattamento può anche aiutarti a migliorare alcune imperfezioni, come arrossamenti o acne, macchie cutanee e rughe d’espressione.