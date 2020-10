Ospiti tv di sabato 24 ottobre: Verissimo, Tu si que vales, Tv Talk, Ballando con le stelle

Scopriamo insieme chi saranno tutti gli ospiti che prenderanno parte alle principali trasmissioni tv del sabato.

Vediamo insieme tutti i nomi dei protagonisti che verranno invitati nei principali programmi tv del sabato.

Anticipazioni tv sabato 24 ottobre: gli ospiti di Verissimo e Tv Talk

La giornata televisiva di sabato, 24 ottobre 2020, sarà come sempre ricca di trasmissioni che intratterranno il pubblico a casa.

Non mancherà un nuovo appuntamento con la trasmissione condotta da Silvia Toffanin, Verissimo, dove saranno invitati l’attrice Maria Grazia Cucinotta, la tuffatrice Tania Cagnotto e l’ultima eliminata dal Grande Fratello Vip 5, Matilde Brandi.

Vi saranno inoltre Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales, Iva Zanicchi e l’attesissimo incontro con Andrea Damante. In base alle anticipazioni, pare che l’ex tronista di Uomini e Donne parlerà di Giulia De Lellis e della rottura avvenuta dopo il riavvicinamento.

A Tv Talk, saranno presenti la cantante Orietta Berti, gli attori Cesare Bocci e Alberto Malanchino, le giornaliste Bianca Berlinguer, Veronica Gentili, la conduttrice Camila Raznovich e il professore Giorgio Simonelli.

Non mancheranno anche Derrick de Kerckhove, Luca Dondoni, Maria Volpe e Marina Perri.

Anticipazioni tv sabato 24 ottobre: gli ospiti di Ballando con le stelle e Tu si que vales

Staserà, su Rai 1, andrà in onda Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. Il ballerino per una notte sarà il celebre Red Canzian, ex membro dei Pooh. Il cantante si metterà in discussione, ballando davanti alla giuria del programma di Rai1.

A Tu Si Que Vales, su Canale 5, ospite in studio sarà la vincitrice di Amici, Gaia Gozzi, che canterà il suo singolo di successo dal titolo “Chega”.

Per scoprire cos’altro accadrà nei programmi televisivi del sabato e chi saranno gli altri ospiti che si collegheranno da remoto con le trasmissioni tv, non rimane che sintonizzarsi sui principali canali Mediaset e Rai.