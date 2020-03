Ospite di ‘Live – Non è la D’Urso’ si addormenta in diretta:...

Colpo di sonno improvviso per un ospite di ‘Live – Non è la D’Urso’, celebre show domenicale di Canale 5. Il video del pisolino in diretta tv è già divenuto virale sui principali social network.

Si è addormentato in diretta televisiva, mentre era in collegamento video con la nota trasmissione di Canale 5 ‘Live – Non è la D’Urso‘. La stanchezza del weekend ha colpito prepotentemente Paolo Brosio, noto giornalista ed ex inviato di Emilio Fede al Tg4.

Il celebre 63enne piemontese, seduto comodamente sulla poltrona di casa sua, è intervenuto sull’argomento cardine della serata ‘Live – Non è la D’Urso‘: l’emergenza sanitaria Coronavirus. Nella fattispecie, Paolo Brosio ha espresso il proprio punto di vista in merito alla dilagante polemica sulla chiusura delle chiese, sulle messe senza fedeli e sullo stop all’eucarestia.

Paolo Brosio dorme a ‘Live – Non è la D’Urso’

Nel momento in cui la conduttrice ha dovuto mandare in onda la pubblicità, Paolo Brosio ha deciso di schiacciare un pisolino e si è addormentato. A smascherare il 63enne è stata la stessa Barbara D’Urso, la quale si è ricollegata con l’abitazione del giornalista, immediatamente dopo la fine della pubblicità.

Stanco o annoiato? Paolo Brosio, inquadrato dalle telecamere mentre non riusciva a tenere gli occhi aperti, non ce l’ha fatta e ha ceduto ad un pisolino durante l’ultima puntata dello show domenicale di Barbara D’Urso. Sui social network si è scatenata l’ironia degli internauti.

Cosa lo abbia fatto sprofondare in un sonno incontrollabile non ci è dato sapere. Sta di fatto che il video in cui Paolo Brosio viene travolto da una sonnolenza improvvisa è già divenuto virale sul web. Sia i telespettatori che gli addetti ai lavori Mediaset, non hanno perduto occasione per ridacchiare sul buffo episodio e commentare il colpo di sonno del giornalista.