Ci sono tre donne che hanno isolato il ceppo italiano del coronavirus, che sta mettendo in ginocchio la popolazione mondiale.

Si tratta di tre donne, ricercatrici, che fanno parte del team dell’Università Statale e dell’Ospedale di Milano. La scoperta è avvenuta con il coordinamento della dottoressa Claudia Ballotta e la collaborazione con il Professor Zehender e il collega Tarkowski.

Le tre ricercatrici sono Alessia Lai di 40 anni di Parabiago, impiegata a Milano dal 2004. La sua collega è Arianna Gabrieli di 35 anni con origini della provincia di Lecce e poi Annalisa Bergna di 29 anni di Paderno Dugnano. Un team di tre scienziate che hanno raccontato attraverso le pagine de Il Corriere della Sera, la loro passione e la realtà di quanto scoperto.

Sono accumunate non solo dal fatto di essere tre scienziate che svolgono il loro lavoro con passione, ma anche sulla questione precarietà. Sperano vivamente che questa scoperta possa portare ad un ottimo risultato in poco tempo.

Che cosa significa aver isolato il ceppo italiano del coronavirus?

Una scoperta molto importante che ha avuto luogo alcune settimane fa, quando i due turisti cinesi ricoverati a Roma avevano cominciato ad allarmare tutto il Paese per un possibile contagio.

Questo isolamento è importante per permettere di conoscere e identificare il virus per come si presenta e per come si diffonde, sino ad arrivare ad un vaccino.

Il Professor Massimo Galli aveva evidenziato: