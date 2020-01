“Non è più in pericolo di vita”, la piccola Tafida esce dal reparto rianimazione: felicità al Gaslini

Ci sono buone notizie che arrivano dall’ospedale Gaslini dove la piccola Tafida è uscita dal reparto rianimazione. Ecco le sue condizioni di salute

Attimi di gioia per la piccola Tafida che oggi è uscita dal reparto rianimazione dell’ospedale Gaslini di Genova quando da Londra nessuno voleva più combattere per lei.

Tafida da Londra a Genova

Tafida Reqeeb ha cinque anni ed è arrivata in Italia il 15 ottobre 2019, trasferita dal Royal Hospital di Londra. La bimba era ricoverata per un disturbo prolungato portato da una emorragia emersa a seguito di una malformazione vascolare cerebrale.

A seguito dell’operazione che era stata effettuata a Londra la bimba era entrata in coma. Il suo trasferimento in Italia era stato ordinato dal Giudice dell’Alta Corte d’Inghilterra dopo il ricorso dei genitori: il Royal Hospital di Londra aveva deciso di interrompere le cure per la bimba ma i genitori hanno lottato per ottenere il suo trasferimento e nuove cure.

Tafida arriva quindi in Italia e viene ricoverata al reparto rianimazione, con trasferimento a cura del primario Andrea Moscatelli che aveva evidenziato:

“il nostro obiettivo è quello di supportare le funzioni vitali della bambina”

Le sue condizioni di salute

Oggi la piccola è uscita ufficialmente dal reparto rianimazione, come da comunicazione dei medici dell’ospedale pediatrico durante una conferenza stampa.

Ora la bimba di cinque anni andrà avanti con un programma di riabilitazione e svezzamento parziale della ventilazione assistita.

Commoventi le parole della mamma, che non ha mai smesso di lottare per la sua piccola:

“oggi è un giorno estremamente speciale per noi. questo significa molto e vogliamo ringraziare tutti”

Mettendo in luce che quanto ipotizzato dai medici inglesi unitamente alla prognosi da loro rilasciata