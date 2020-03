Ospedale di Bergamo, il grido di aiuto sui social: “Ci aiuti chiunque possa”

Dall’ospedale di Bergamo un grido di aiuto che viene mandato attraverso i vari social in inglese, al fine che chiunque possa intervenire.

Il grido di aiuto arriva dai social dell’ospedale di Bergamo, dove viene chiesta una mano a chiunque possa per questo annoso problema del coronavirus.

Il messaggio social del Direttore Stefano Fagiuoli

Il direttore del Dipartimento di Medicina della struttura sanitaria – Stefano Fagiuoli – chiede aiuto attraverso un video in lingua inglese non solo a medici e infermieri, ma anche ai cittadini.

Un appello che lancia in prima persona proprio per far capire di come la situazione sia arrivata ad un limite, oramai non più supportabile dalla struttura:

“I nostri medici lavorano giorno e notte per combattere questa emergenza. abbiamo un disperato bisogno di infermieri e medici, oltre che di apparecchi di ventilazione e di protezione individuale”

Lancia poi un messaggio anche alla popolazione, in questi giorni di emergenza pandemia chiedendo alla popolazione di non muoversi e restare in casa:

“i medici lavorano giorno e notte per combattere questa emergenza. ore innumerevoli e non sappiamo quanto a lungo questa epidemia durerà”

Chiede quindi a tutti i cittadini italiani:

“restate a casa”

E poi chiede anche che sono benvenute tutte le persone che in qualche modo possono dare il loro aiuto per trovare apparecchi di ventilazione e di protezione personale: