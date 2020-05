Oscar, tutte le novità introdotte dall’Academy: ecco cosa vedremo!

L’Academy introduce importanti novità relative agli Oscar a causa dell’emergenza da Coronavirus, che ha obbligato alla chiusura dei cinema degli USA, e non solo

Scopriamo insieme tutte le modifiche introdotte dall’Academy relativamente i Premi Oscar 2021.

Le novità della Academy

La pandemia da Coronavirus ha costretto la Academy a riunirsi e a prendere decisioni epocali.

Dopo la chiusura totale dei cinema negli Stati Uniti, il blocco delle sale a tempo indeterminato e la mancata distribuzione di molti prodotti, si è ritenuto necessario modificare il regolamento del premio più ambito del mondo cinematografico, in modo che la prossima edizione degli Oscar si svolga regolarmente.

In gara i film distribuiti in streaming

La decisione più importante, tra quelle prese dall’Academy, è relativa alla partecipazione agli Oscar anche di quei prodotti che sono stati distribuiti direttamente nelle piattaforme streaming.

La scelta per la Academy è stata forzata: mentre i Golden Globe avevano già introdotto questa modifica al regolamento, gli Oscar si erano mostrati restii nel farlo.

Ora, però, considerato che i cinema presumibilmente non riapriranno prima del prossimo anno ed è ipotizzabile che in autunno i film già slittati potrebbero non avere alternativa all’uscire direttamente in streaming, L’Academy ha dovuto calare la testa.

Agli Oscar 2021, quindi, potranno concorrere per il Premio anche i film che non sono stati distribuiti in sala per almeno sette giorni, prima di venire trasmessi sulle piattaforme streaming.

Stavolta, i titoli potranno uscire direttamente in streaming, ma soltanto se avevano precedentemente pianificato una data di uscita al cinema. I prodotti dovranno, infine, essere disponibili sul sito streaming riservato all’Academy entro 60 giorni dalla pubblicazione sulle varie piattaforme.

Introdotto il Premio Oscar per il miglior sonoro

Nel corso delle varie riunioni, la Academy ha infine stabilito di introduttore il Premio Oscar per il miglior sonoro, che ingloberà e sostituirà le categorie preesistenti, il miglior montaggio sonoro e il miglior mixaggio sonoro. L’inevitabile sovrapposizione, ha portato alla creazione di un unico riconoscimento.