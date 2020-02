Oscar 2020, Parasite trionfatore della serata: Brad Pitt e Joaquin Phoenix emozionano

Una serata emozionante quella degli Oscar 2020: ecco a chi sono state assegnate le statuette e i discorsi più belli

La notte magica hollywoodiana è passata e gli Oscar 2020 resteranno nella storia non solo per i suoi protagonisti ma anche per il tono sobrio ed elegante.

Chi sono i vincitori degli Oscar 2020?

I pronostici sono stati rispettati e la serata più attesa dell’anno per i film e gli attori americani – e non solo – è trascorsa tra emozione e grande eleganza.

Una serata all’insegna della sobrietà, discorsi di grande impatto e sguardi tra colleghi che lasceranno il segno. Ma chi sono i vincitori che hanno ora tra le mani una ambita statuetta?

Parasite ha sbancato tutto con ben 4 Oscar tra cui miglior film, miglior regia e miglior film internazionale. Poi è salita sul palco una delle attrici più amate che ha reso la sua interpretazione di Judy Garlan qualcosa di straordinario: Renée Zellweger si è aggiudicata la statuetta come migliore attrice protagonista.

Il miglior attore protagonista è Joaquin Phoenix per il suo Joker. La sua magistrale interpretazione lo ha portato a ricevere tantissimi premi quest’anno e la statuetta d’oro non è che la ciliegina sulla torta. Joker vince anche la migliore colonna sonora originale.

Emozionante anche il discorso del migliore attore non protagonista Brad Pitt, per il suo C’era una volta…a Hollywood che si è quasi stupito di aver vinto per questo film dove – come sempre – ci ha messo l’anima. Un film che vince anche la statuetta per la migliore scenografia.

Per la migliore attrice non protagonista Laura Dern batte tutte le sue rivali più grandi come Scarlett Johansson e Margot Robbie, con il suo Storia di un Matrimonio.

Jojo Rabbit vince la miglior sceneggiatura non originale mentre il mitico Toy Story 4 è il miglior film d’azione.

Piccole Donne viene omaggiato della statuetta per i migliori costumi, mentre 1917 per il montaggio sonoro ed effetti visivi.

Una grande serata ricca di tante emozioni!