Oscar 2020, le candidature per la premiazione del 9 febbraio: Joker contro tutti

Tutto pronto per il 9 febbraio e per gli Oscar 2020, che vedono Joker contro tutti: da Leonardo Di Caprio a Piccole Donne

Le nominations per gli Oscar 2020 sono state rese ufficiali proprio oggi e siamo curiosi di scoprire chi farà collezione di statuette!

Quando e come vedere la premiazione 2020

Il 9 febbraio 2020 si darà il via alla 92ma edizione con la premiazione di tutti i migliori film del 2019. Questo è senza dubbio il premio più ambito per attori, registi e addetti ai lavori che ogni anno sperano nella nomination e che il loro lavoro venga riconosciuto con la consegna della statuetta.

È stato un anno molto fortunato in termini di pellicole cinematografiche, con prodotti di alto livello da parte degli attori di Hollywood e non solo.

Il 9 febbraio dalle ore 2 di notte ora italiana sarà possibile godere dei vari momenti in diretta, grazie a Sky Cinema. Il gala di premiazione si svolgerà come di consueto presso il Dolby Theatre di Hollywood a Los Angeles e non ci sarà alcun conduttore: si salta quindi la parte dedicata al monologo ironico e si passa subito alla premiazione.

Quali sono le nominations 2020

Joker interpretato dal magistrale Joaquin Phoenix ha ricevuto ben 11 candidature, seguito dal C’era una volta a Hollywood con Leonardo Di Caprio e Brad Pitt con 10 candidature.

Stesso numero anche per The IrishMan e 1917.

Storia di un matrimonio e Piccole donne solo 6, insieme a Jojo. Parasite 5 candidature come film straniero con l’Italia che per quest’anno dovrà accontentarsi di fare il tifo per altre persone, non essendo stata presa in considerazione.

Per il migliore attore si contendono la statuetta Antonio Banderas, Leonardo Di Caprio, Adam River, Joaquin Phoenix e Johathan Pryce. Mentre per il migliore attore non protagonista vediamo i più grandi del cinema come Brad Pitt, Tom Hanks, Al Pacino, Jo Pesci e Anthony Hopkins.

Per la migliore attrice vedremo chi la spunterà tra Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charilize Theron e Renée Zellweger. Ci sono anche le attrici non protagoniste e ripetiamo il nome di Scarlett Johansson per poi andare da Margot Robbie, Laura Dern, Kathy Bates e Florance Pugh.