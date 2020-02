Orso Polare, tutto quello che non sapete su questa specie a rischio

L’orso polare è una specie vulnerabile, rischiamo di perderlo se il riscaldamento proseguirà. Ecco alcune curiosità su questo iconico mammifero.

Ieri era la giornata internazionale dell’orso polare. L’International polar bear day è nato per celebrare questo grande plantigrado, classificato come mammifero marino. Molte sono le curiosità che riguardano questo grande carnivoro terrestre: vuoi conoscere quest’iconico animale?

Alcune curiosità riguardo l’orso bianco

Possiamo trovare l’orso polare nella lista rossa dello IUCN come specie vulnerabile e se non facciamo nulla per limitare la distruzione del suo habitat, nel 2050 potremo aver perso fino al 30% della popolazione. Il Wwf per la loro tutela ha avviato una campagna d’adozione a distanza di una zona che si estende tra Artico, Canada e Groenlandia. Quest’iniziativa è chiamata Last ice area ed ha come scopo quindi di fornire una zona sicura per questo orso bianco. Ma quali sono le piccole curiosità che magari non conosci?