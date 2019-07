Orrore a Padova, spara alla figlia con un fucile da caccia poi si impicca: condizioni gravissime

Orrore a Padova dove un padre spara alla figlia e poi cerca di impiccarsi: le condizioni sono gravissime così come le motivazioni di questo terribile gesto

Grande orrore a Padova dove una figlia è stata colpita da un fucile da caccia e dopo il padre ha cercato di suicidarsi. Cosa è accaduto?

Padre spara alla figlia con un fucile da caccia

Dramma familiare che si è registrato nella serata di ieri ma che emerge solo oggi a Teolo – nel Padovano – all’interno dell’abitazione di una famiglia.

La ragazza di 26 anni di origini cingalesi lavora presso loro come badante e nella serata di ieri viene raggiunta dal padre – 46 anni – che per una follia senza senso la aggredisce sparando due colpi con il fucile da caccia.

La ragazza viene colpita ad un braccio e al volto. Subito dopo il padre rivolge l’arma verso di sé e tenta il suicido ma si ferisce solamente al volto: non soddisfatto, prende una corda e cerca di impiccarsi alla tettoia.

Immediato l’arrivo delle Forze dell’Ordine che hanno reciso il cappio e portato padre e figlia in Ospedale.

Le condizioni di salute di padre e figlia

Ricoverati all’Ospedale in gravi condizioni, lottano entrambi tra la vita e la morte. Le ferite riportate sono gravi e potrebbero compromettere alcuni organi interni: per ora non ci sono aggiornamenti in merito a questo aspetto.

Le motivazioni di questo folle gesto non sono ancora emerse e si attende il suo risveglio per comprenderne la dinamica.

Per ora il magistrato ha disposto il suo arresto, per tentato omicidio con piantonamento in Ospedale.