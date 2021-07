Scopriamo cosa dicono le Stelle per questo weekend di inizio mese: come saranno amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali.

Se sei curioso di scoprire il tuo Oroscopo per questo weekend del 3 e del 4 luglio 2021, non perdere altro tempo e scorri fino al tuo segno zodiacale: ecco le previsioni del famoso Paolo Fox, tratte dall’app ufficiale Astri!

Oroscopo del Weekend di Paolo Fox: le previsioni per il 3 e 4 luglio 2021

Ariete

Due giorni con Venere in posizione interessante e favorevole per l’amore. Ora è il momento di ripartire e fare colpo su diverse persone: cerca di capire chi ti interessa.

Toro

La Luna è nel tuo serbo ma nonostante ciò ci sono problemi finanziari che influiscono sulla serenità delle relazioni. Le cose però andranno presto meglio, non tirare la corda.

Gemelli

Momento in cui hai voglia di libertà ed evasione. Sei stimolato da tutto ciò che è creativo. Mercurio e Venere positivi ma Giove dissonante portano difficoltà nei contratti. Favoriti gli incontri.

Cancro

In questo periodo inizi a porre le basi per i grandi cambiamenti che arriveranno nel 2022. Vorresti fare qualcosa di nuovo ma hai bisogno di amore e per te sono in arrivo emozioni nuove!

Leone

Sabato e domenica fortuna ottima anche con Luna dissonante. Già da questo weekend si nota la voglia di ripartire e l’energia che ti accompagnerà anche la prossima settimana: sfruttala!

Vergine

Luna positiva ti aiuterà a sentirti meno affaticato dai problemi dell’ultimo periodo, economici o legali. Resta calmo e tra poche settimane farai accordi importanti. In amore progetti possibili.

Bilancia

Questo mese ti porterà soluzioni ai problemi del passato. Possibili inoltre novità positive in amore, riallaccia i rapporti con una persona che si era allontanata. Affinità con Gemelli e Leone!

Scorpione

Alcune questioni di lavoro ti rendono nervoso e reagisci come tuo solito: non cerchi di capire e ti allontani. Così anche nell’amore: se decidi di cambiare non ti guardi indietro. Da qui ora risalirai.

Sagittario

In amore hai voglia di rimetterti in gioco e con Venere e Marte in ottima posizione potrai fare nuove conoscenze. Nel weekend rilassati e cerca la complicità di chi hai accanto.

Capricorno

Ti lasci alle spalle le difficoltà famigliari e nelle relazioni del mese scorso. Comincia a mettere le basi di quella che tra pochi giorni sarà una svolta in amore. Incontri molto fortunati!

Acquario

In questo periodo sei insoddisfatto e pensi che tutti ce l’abbiano con te ma spesso sei tu che cambi idee e vai controcorrente. Attendi l’evoluzione dei cambiamenti nel lavoro senza ansie.

Pesci

Weekend interessante per l’amore: le relazioni iniziate di recente potranno mettere basi importanti. Attento a chi percepisci non essere sincero, umore con alti e bassi.

