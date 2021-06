Tutte le previsioni per l’amore, il lavoro e la fortuna per questo weekend secondo l’astrologo più amato della tv, Paolo Fox!

Sarà un fine settimana all’insegna del buonumore o qualche problema offuscherà queste ore estive? Se sei curioso di scoprire l’Oroscopo di Paolo Fox per il tuo segno zodiacale corri a leggere!

Oroscopo del Weekend del 26 e 27 giugno 2021: le previsioni segno per segno

Ariete

Sei nervoso in questo periodo e dunque questo weekend il consiglio è di prendere tutto con le pinze. Prudenza anche in coppia per migliorare il rapporto con il partner.

Toro

Un fine settimana all’insegna della voglia di recuperare in amore e nella professione. in amore hai voglia di avere delle certezze e sicurezza, anche nel lavoro hai bisogno di progetti concreti.

Gemelli

Questo weekend sarà meglio rispetto alle precedenti giornate, soprattutto domenica pomeriggio. Resta comunque da risolvere una diatriba con un tuo superiore.

Cancro

Sarai molto polemico in questi giorni anche per vedere come reagisce una persona che ti sta accanto e se è dalla tua parte. Anche in amore vorrai mettere un po’ di sale nel rapporto, non esagerare!

Leone

Sei pieno di vitalità e stai iniziando un progetto nuovo che porterà molti cambiamenti. È il momento di cambiare lavoro se ne hai voglia ma prudenza con segni del Toro e Acquario.

Vergine

Hai le idee più chiare in questi giorni e hai dalla tua parte le persone che ti vogliono bene. Non sei soddisfatto dal punto di vista economico e lavorativo: cerca di mediare.

Bilancia

In questo periodo sei stanco di discutere in ogni campo. Nel fine settimana cautela in coppia, non alimentare le polemiche. Attenzione ulteriore se vivi un rapporto poco chiaro.

Scorpione

Hai voglia di amare e di trovare nuove soluzioni ai problemi. Questo weekend dedicati a vivere liberamente i sentimenti. Momento favorevole anche per mettere in cantiere un figlio!

Sagittario

Luna favorevole in questo weekend soprattutto domenica anche se ci sono problemi di soldi, magari per una nuova attività in proprio o per un viaggio. Ti stai rimettendo in gioco ed è positivo

Capricorno

Sei molto severo sia con gli altri che con te stesso per alcuni progetti a cui non credi ma che porti avanti. Ora che Marte non è più contrario puoi recuperare benessere psicofisico.

Acquario

Le cose accanto a te stanno per cambiare molto velocemente, per alcuni la cosa potrà spaventare per altri porterà energia. Altri di voi penseranno a progetti ulteriori. Per tutti senso di liberazione.

Pesci

Questo weekend Luna e Venere in posizione interessante, tempo giusto per ripartire con nuovi progetti sia personali che di lavoro. Le emozioni tornano positive e se ci metti il cuore riuscirai in tutto.

