Come sarà la prossima settimana per l’amore, il lavoro e la fortuna? Scopriamolo segno per segno con l’oroscopo di Paolo Fox!

Curiosi di scoprire se la settimana dal 31 maggio al 6 giugno 2021 sarà fortunata o un po’ sottotono?

Non preoccupatevi perchè ora vi daremo tutte le previsioni di uno dei maggiori astrologi in Italia, Paolo Fox, tratte dal settimanale Di Più Tv e dal’app Astri con il numero di stelle per questa settimana!

Oroscopo dal 31 maggio al 6 giugno 2021: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete

In amore se sei single hai ancora dei dubbi, per come è tua natura. Però non essere troppo critico, questa settimana sono favoriti i rapporti. Per chi è in coppia ci sarà ancora tensione. Nel lavoro avrai molta energia e voglia di superare una crisi: possibili sviluppi economici con il Sole favorevole. 5 stelle.

Toro

In amore sei molto esigente ed ami chi si impegna come te. Venere in transito positivo ti regalerà una settimana tranquilla ma si dovrà superare una fase un po’ critica per spese per la casa o problemi economici. Le storie fragili potrebbero chiudersi mentre le coppie collaudate dovranno ritrovare l’intesa. Buone opportunità nel lavoro ma evitate le inutili discussioni. 4 stelle.

Gemelli

Il Sole nel tuo segno stimola i rapporti e la voglia di vivere nuove emozioni. Attento però ad avere fretta, rifletti prima di rispondere. Saturno aiuta i progetti di coppia ma attenti a qualche contrasto per questioni economiche anche in famiglia. Buone le nuove collaborazioni e momento positivo per gli studenti. 5 stelle.

Oroscopo di Paolo Fox della prossima settimana: Cancro, Leone, Vergine

Cancro

Se sei single da mercoledì sono in arrivo nuove emozioni se non ti farai scoraggiare dalle delusioni del passato. Per chi è in coppia ci saranno alcuni screzi, sopratutto con Ariete e Bilancia ma l’evoluzione sarà positiva nel mese di giugno. Non sottovalutate le proposte in arrivo che porteranno soddisfazioni. 4 stelle.

Leone

In amore ancora qualche settimana di attesa prima del transito di Venere ma puoi iniziare a guardare intorno a te: alcune amicizie potrebbero diventare storie importanti. I finesettimana sono i giorni dedicati all’amore. Se sei in coppia con Acquario e Scorpione è tempo di bilanci e da giugno sarai più sereno nelle tue scelte dimenticherai il passato. Sul lavoro non fare scelte azzardate. 5 stelle.

Vergine

Non hai avuto molta pazienza ultimamente con chi ti faceva arrabbiare, ma sono in arrivo nuovi incontri ottimi per rapporti senza complicazioni. In coppia torna la complicità aiutata da un nuovo progetto comune, qualche disagio mercoledì. Sul lavoro bisogna mediare per trovare un accordo, trattative economiche che non vanno come dovrebbero ma non desistere. 4 stelle.

Oroscopo settimanale: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia

Per i single, ci sarà voglia di avere risposte dalla persona che ti piace. Per un coinvolgimento forte ci vorrà del tempo ma i presupposti sono buoni: evitare però persone già impegnate. Settimana positiva per le coppie collaudate anche se è possibile qualche tensione in famiglia mercoledì. Sul lavoro evitare competizioni e discussioni con un Cancro. 5 stelle.

Scorpione

L’Amore sarà favorito dal transito di Venere a partire da mercoledì: dichiarati ad una persona e presta attenzione alle nuove conoscenze, potrebbero diventare qualcosa di più. In coppia sarai più coinvolto ma non rivangare il passato. Nel lavoro non prendere decisioni azzardate come un cambio di attività e attenzione con pagamenti in sospeso. 4 stelle.

Sagittario

Momento di indecisione nei sentimenti e non è il momento di fare promesse. Venere tornerà favoevole a breve. Per le coppie che a fine maggio hanno attraversato una crisi dovrà sfruttare il momento per recuperare. Tensione sul lavoro poiché alcune novità su accordi che attendevi non sono arrivate. Molti dubbi. 3 stelle.

Oroscopo della settimana fino al 6 giugno: Capricorno Acquario, Pesci

Capricorno

Venere opposta porterà tensioni e dubbi in amore: dovrai riconsiderare un rapporto recente, possibili infedeltà o problemi legati alla lontananza. Anche in coppia ci saranno polemiche e il consiglio delle stelle è di non essere ipercritici. Sul lavoro possibilli discussioni ed arrabbiature per l’influenza di Marte opposto. Tra pochi giorni occasioi in arrivo. 4 stelle.

Acquario

Momento per vivere le relazioni in maniera nuova e trasgressiva anche se hai paura di farti coinvolgere troppo. In coppia tempo di scekte riguardo la casa: vlautare con attenzione e non trascurae il partner. Anche in famiglia possibili problemi e allontanamento da una persoan cara: è tempo di ricucire. Per il lavoro Venere positiva da mercoledì: tornerà la voglia di cambiamento e nuovi progetti ma occorre prudenza. 5 stelle.

Pesci

Venere nuovamente favorevole invita ad aprirsi a nuove storie d’amore, non temere di sbagliare. Per chi è in coppia invece settimana un po’ tesa, sei reduce da un periodo difficile emotivamente ma a giugno le ansie svaniranno. Per quanto riguarda la sfera economica hai avuto numerose spese in famiglia ed ancora non ti senti pronto per nuovi progetti. 3 stelle.

