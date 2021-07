Oroscopo Settimanale di Paolo Fox, al 10 luglio 2021: le previsioni segno per segno

Le previsioni dell’astrologo più famoso della tv italiana per l’amore, il lavoro e la fortuna, dal 5 al 10 luglio 2021!

Se sei curioso di scoprire cosa riserva per te l’Oroscopo della prossima settimana non attendere oltre e scorri fino al tuo segno zodiacale per leggere l’estratto delle previsioni di Paolo Fox sulla rivista Di Più Tv in edicola questa settimana.

L’Oroscopo settimanale di Paolo Fox, al 10 luglio: le previsioni per i 12 segni zodiacali

Ariete

Venere e Marte sono ora favorevoli ad una rinnovata energia in amore. Occasione di nuovi incontri. In coppia si appianano le divergenze e chi vuole può anche pensare ad un figlio! Nel lavoro nuove proposte da non sottovalutare. Buone intuizioni sabato. 5 stelle.

Toro

In amore hai perplessità poiché non ti senti appagato dai nuovi incontri. In coppia attento alle provocazioni soprattutto nel weekend, periodo di riflessioni. Nel lavoro qualche tensione verso qualcuno, forse un capo, che non è stato corretto verso di te. 3 stelle.

Gemelli

Questa settimana sarà molto gratificante per i sentimenti, sia che tu sia single che in coppia. Giovedì e venerdì giornate di nuovi incontri e saranno possibili compromessi in famiglia. Nel lavoro non vuoi perdere tempo con persone che non meritano fiducia. 4 stelle.

Cancro

In amore i single vivranno momenti di romanticismo, ora riesci a goderti di più la vita. Nelle coppie che hanno superato una crisi meglio usare ancora cautela. Si deve risolvere un contenzioso che riguarda la famiglia. Nel lavoro portati avanti per progetti autunnali. 4 stelle.

Leone

In amore Venere e Marte positivi portano novità: mettiti in giorno e non perderti d’animo. In arrivo buone notizie economiche per le coppie. Alcune amicizie diventano più forti, Nel lavoro momento opportuno per iniziare una nuova sfida. 5 stelle.

Vergine

In amore per i single settimana in salita: necessita recuperare il tempo perso e non si possono controllare i sentimenti. In coppia meglio evitare situazioni problematiche, soprattutto se il partner è Sagittario o Pesci. Nel lavoro dovrai rinnovare un contratto, lunedì favorito per le nuove proposte o i colloqui importanti. 4 stelle,

Bilancia

Per i single in amore attenzione ai nuovi incontri del tutto casuali: potranno dare buoni frutti. Per le coppie settimana positiva nonostante questioni lavorative da risolvere. Nella professione nuova energia e voglia di fare da martedì. 4 stelle.

Scorpione

Per i single questo è un periodo altalenante in amore: ti sei già stancato di qualcuno appena conosciuto. Per le coppie ci possono essere incomprensioni. Evitare gli ex e non buttarsi giù. Nel lavoro hai un po’ di insofferenza ma non è momento per cambiare vita. 3 stelle.

Sagittario

Hai voglia di nuovi amori, buona energia: il weekend è ottimo per vivere un’avventura. In coppia si recupera una buona intesa ma ci può essere voglia di tradimenti. Necessitano aiuti economici dalla famiglia. Nel lavoro in arrivo una risposta positiva. 5 stelle.

Capricorno

Non eccedere nelle pretese ma goditi il momento, anche se il rapporto non è ancora serio. In coppia la situazione migliora ma dovrai parlare per chiarire idee e responsabilità. Nel lavoro rivedi alcune collaborazioni, c’è bisogno di mediare per un accordo. 4 stelle.

Acquario

Per i single momento importante per ritrovare la voglia di amare, giornate pesanti sabato e domenica, agisci con calma. Per le coppie vi sono ritardi nei progetti e ti potresti sentire messo da parte. Nel lavoro sei in fase di riflessione, chi è in proprio vuole cambiare vita. 3 stelle.

Pesci

Proseguono le relazioni iniziate a giugno, possibili nuovi interessanti incontri con persone che sfuggono. Martedì e mercoledì alcuni screzi per motivi economici. Nel lavoro le cose cominciano a muoversi, in arrivo un nuovo progetto. 5 stelle.

