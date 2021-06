Una settimana contrassegnata dal Sole in Gemelli, molti i segni fortunati mentre alcuni avranno un po’ di stress e dubbi.

Il noto astrologo Paolo Fox attraverso le pagine del settimanale Di Più ci illustra la situazione astrale della prossima settimana.

Scopriamo come sarà l’amore, il lavoro e la fortuna per tutti i segni zodiacali nella settimana da lunedì 7 a domenica 13 giugno 2021!

Oroscopo settimanale al 13 giugno 2021: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

Ci saranno molti problemi da affrontare che creeranno dello stress. Sentimenti contrastanti per i single ma anche per le coppie in crisi sarà momento di chiarirsi. Nel lavoro devi attendere decisioni. Giorni fortunati a metà settimana.

Toro

Amore favorito, si metterà alla prova un rapporto sabato e domenica. Ci potrebbe essere un ritorno. Nel lavoro attenzione ad una trattativa finanziaria. Giornate fortunate ad inizio settimana.

Gemelli

Stelle favorevoli al segno del mese. Mercoledì giornata chiave per l’amore: possibili nuovi incontri o avanzamenti nei rapporti in corso. Nel lavoro meriti riconosciuti anche se ci saranno ritarsi per contratti. Fortuna buona soprattutto tra mercoledì e giovedì.

Cancro

Amore protagonista della settimana: per i single possibili nuovi incontri, per chi è in coppia risoluzione dei problemi con cambiamenti di abitazioni e chiarimenti. Nuovi spunti nel lavoro che porteranno soluzioni ai problemi. Fortuna soprattutto nel weekend.

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 giugno: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore c’è da capire quale sia la strada da seguire, Da venerdì 11 il transito di Marte nel segno porta con sè passione ed energia. Nel lavoro situazione che migliora dopo il 9, in arrivo laurea, offerta di un nuovo impiego. Fortuna migliora da mercoledì.

Vergine

Venere favorevole ai nuovi amori. Polemiche ed eventi imprevisti in famiglia di natura anche economica. Nel lavoro attenzione alla parte centrale della settimana: utilizzare la diplomazia. Stanchezza mercoledì e giovedì.

Bilancia

Emozioni in amore a metà settimana ma non legatevi a chi è già impegnato. Incontri di letto favoriti ma senza seguiti importanti. Per il lavoro da venerdì saranno da rivedere alcune collaborazioni e valutare attentamente gli affari proposti.

Scorpione

Con Venere e Giove favorevoli emozioni favorite ma attenzione alle persone che sfuggono. Nel lavoro possibile sia in arrivo la risposta che aspetti e anche economicamente sarà un avanzamento anche se di poco. Intuizioni nel fine settimana.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

Perplessità in amore tra mercoledì e giovedì. Bene l’amore per le coppie stabili, in arrivo una scelta importante.Nel lavoro invece non si dovrebbero prendere decisioni importanti mercoledì e giovedì.

Capricorno

Settimana ipercritica che porterà discussioni e crisi sia nelle coppie di vecchia data sia in quelle più recenti. Nel lavoro Giove porta ad un accordo possibile anche se non conveniente del tutto. Attenzione alla Luna opposta nel weekend: ponderare le decisioni.

Acquario

Il tuo umore è ancora agitato soprattutto tra lunedì e martedì, tui senti legato in coppia. Sul lavoro potrai ottenere risultati importanti a metà settimana ma attenzione agli affari non convenienti.

Pesci

In amore cerca di buttarti il passato alle spalle ed apriti ad un nuovo rapporto. Luna, Venere e Giove rendono favorevoli le giornate tra venerdì e domenica. Nel lavoro e nelle finanze invece periodo di stanchezza e distrazione.

