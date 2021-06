Oroscopo della settimana di Paolo Fox: tutte le previsioni al 3 luglio 2021

Scopriamo insieme le previsioni segno per segno per la prossima settimana, secondo uno dei maggiori esperti di Astrologia in Italia!

Cosa riservano per te le stelle in amore, lavoro e fortuna? Se sei curioso di leggere il tuo Oroscopo di Paolo Fox tratto dal settimanale Di Più Tv, scorri fino al tuo segno zodiacale!

Oroscopo della settimana di Paolo Fox, dal 28 al 3 luglio 2021

Ariete

La situazione soprattutto in amore sta per cambiare in meglio, possibili nuovi incontri. Per le coppie di vecchia data è importante dedicarsi ad un nuovo progetto in attesa della passione in arrivo a luglio. Nel lavoro in arrivo novità positive, attento al nervosismo. 3 Stelle

Toro

Per chi vive in amore una situazione instabile è giunto il momento di chiarire poiché non riesci più a stare calmo. Dedicati di più alla famiglia, in arrivo chiarimenti anche a livello economico. Nel lavoro pettegolezzi e nervosismo, in arrivo cambiamenti. 3 stelle.

Gemelli

Alcune amicizie potrebbero trasformarsi in qualcosa di più e sarai più complice con il tuo partner. Non cercare di recuperare rapporti ormai rotti ma dedicati ai nuovi incontri soprattutto nel weekend. Buone notizie per lavori part time e riconferme di contratti. 4 stelle.

Cancro

Venere è sempre più favorevole all’amore e ai nuovi incontri. Non farti travolgere dalla timidezza ma vivi le emozioni spontaneamente. Le coppie collaudate manterranno un buon equilibrio, per alcuni si potrà ufficializzare. Anche nel lavoro migliora la situazione, parla con qualcuno di influente, 5 stelle.

Leone

Venere arriva nel tuo segno ed è propizia ai nuovi incontri o un ritorno di fiamma. Passione quasi adolescenziale. Migliorano i rapporti in famiglia, nel lavoro sei come sempre ambizioso e cerchi nuove sfide. Attento alle finanze, in arrivo spese per la casa. 4 stelle.

Vergine

Gli incontri in arrivo in queste settimane saranno coinvolgenti e passionali anche se si concretizzeranno in una storia solo da luglio. Per le coppie di vecchia data in arrivo progetti e figli. Malintesi con Gemelli e Sagittario. In arrivo un accordo anche se sei in dubbio sul compenso. 5 stelle.

Bilancia

Mese migliore del precedente per i sentimenti. Attrazione con Leone, Sagittario e Ariete. In coppia attenzione all’agitazione e al senso di peso per le responsabilità. Evitare discussioni mercoledì. Il lavoro va a rilento e sei insoddisfatto ma sono in arrivo soluzioni, 3 stelle.

Scorpione

Risponderai a tono alle provocazioni, attenzione al nervosismo nel weekend. In coppia ora sai cosa vuoi e hai voglia di chiarire, cerca di restare sereno. Nella professione hai voglia di distinguerti ma non spendere troppo, cerca di capire cosa vuoi. 4 stelle.

Sagittario

Amore in fase di recupero ma dovrai superare reticenze e paure. Lasciati andare sia a nuovi incontri sia ad aperture verso il partner se c’è stata una crisi. Anche nella professione è tempo di raccogliere i frutti di ciò che hai seminato, in arrivo buone soluzioni. 3 stelle.

Capricorno

Venere ancora contraria ti porta testardaggine in amore e durezza nei giudizi. La tua coppia potrebbe risentire di problemi sul lavoro che influiscono sul legame. Resta calmo soprattutto verso il fine settimana. Adattati per ora alle condizioni lavorative. 3 stelle.

Acquario

In amore dubbi ed incertezze in arrivo: il fatto di pensare che chi hai accanto non sia sincero porterà grande tensione. Se ti sei separato è il momento di iniziare un nuovo rapporto senza pregiudizi. Nel lavoro sei arrabbiato con chi non ha mantenuto delle promesse. 3 stelle.

Pesci

Riconfermata fase di nuovo inizio per l’amore: è il momento di farsi avanti con una persona, sii sincero sulle tue intenzioni. Un po’ di tensione nei rapporti famigliari per intromissioni nella tua vita privata. Concentrati di più sul lavoro e parla dei tuoi progetti mercoledì e giovedì. 5 stelle.

