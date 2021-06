Come sarà la prossima settimana secondo l’Astrologia? Ecco le previsioni segno per segno secondo uno dei maggiori esperti in Italia!

Quante stelline avrà la vostra settimana? Eros, amore e lavoro, ogni aspetto viene analizzato secondo le influenze degli Astri ed ora vi sveleremo le previsioni fino al 26 giugno 2021 secondo Paolo Fox tratte da Di Più Tv!

Oroscopo della settimana di Paolo Fox: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

In amore sei ancora legato a ciò che è successo in passato e che non riesci a lasciare andare. Sabato riceverai una telefonata. Rapporti un po’ tesi in famiglia, si recupera da mercoledì. Nel lavoro c’è stanchezza e rassegnazione per i risultati non raggiunti. 4 stelle.

Toro

Venere favorevole alle nuove conoscenze ma attenti lunedì e martedì a qualche tensione. Anche nelle coppie di vecchia data sono possibili tensioni e interferenze da famigliari per motivi economici. Nel lavoro settimana positiva nonostante qualche stop per alcuni progetti. 5 stelle.

Gemelli

Weekend positivo per l’amore, vorrai spingere sull’acceleratore per le storie nate da poco anche se non sono ancora serie. Momento sì per il recupero nelle coppie in crisi, portare pazienza mercoledì nelle discussioni sui figli e la casa. Nuove occasioni nel lavoro autonomo. 4 stelle.

Cancro

Venere nel tuo segno porta una grande passione con voglia di viversi nuovi amori. Lasciarsi andare senza timori. Nelle coppie collaudate questa settimana potresti decidere di prenderti nuove responsabilità e nuovi progetti per l’estate. Nel lavoro decisioni in arrivo, con novità emozionanti. 4 stelle.

Oroscopo settimanale fino al 26 giugno 2021: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

L’amore è in arrivo anche se per ora bisogna fare attenzione ai rapporti con Acquario e Scorpione. Possibili nuove conoscenze. Periodo giusto per manifestare i tuoi sentimenti. Bene il lavoro anche se tu vorresti di più: se vuoi recuperare posizioni di comando attendi ancora. 5 stelle.

Vergine

In amore nonostante Venere favorevole sei rimasto scontento e distante nell’ultimo periodo, troppo preso da questioni lavorative. Apertura maggiore da mercoledì, buoni i rapporti con Cancro, Scorpione e Bilancia. Nel lavoro c’è bisogno di ritrovare energia, accordi rinviati ma in arrivo novità. 4 stelle.

Bilancia

In amore periodo un po’ agitato, soprattutto se si è vissuta una separazione che ha lasciato dubbi e sfiducia. Non trattenere i sentimenti. In coppia invece le stelle ti stimolano ad una decisione importante, compresi bei progetti rimandati. Nel lavoro settimana buona, fortuna in arrivo. 4 stelle.

Scorpione

Nuove emozioni finalmente in amore, hai voglia di nuove conoscenze ma le stelle ti consigliano di non pretendere subito garanzie. Anche per chi è già in coppia attenzione a non eccedere con le critiche verso il partner. Nella professione nuove occasioni per emergere ma resta calmo. 4 stelle.

Oroscopo della prossima settimana: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore ci sono ancora pensieri legati al passato. Fai attenzione alle storie con qualcuno di impegnato, non ci sono prospettive concrete. Per chi è in coppia ci sarà la voglia di progetti nuovi in comune come un lavoro insieme. Nel lavoro buone prospettive di ottenere buoni successi. 4 stelle,

Capricorno

Per le relazioni momento ancora confuso. Ci potrebbe essere un’avventura passeggera ma nulla di affidabile e duraturo. I famiglia evita di accentuare alcune discussioni o conflitti, ci saranno dubbi sulla gestione di una questione. Vorresti cambiare lavoro perché ti senti svalutato e sottopagato. 4 stelle.

Acquario

Anche se non è un momento di grandi novità in amore, nel weekend ci saranno emozioni. Scegli sempre storie fuori dal comune, ora potrebbe essere il momento di un’amicizia senza impegni. In coppia essere pazienti ad inizio settimana. Attenzione alle finanze. 3 stelle.

Pesci

Venere è favorevole ma devi lasciar andare il passato: cambiare è difficile ma a volte è opportuno. Domenica giornata giusta per esprimere ciò che senti ad una persona vicina. Con Giove nel segno ci saranno decisioni o nuove proposte. 4 stelle.

Avete trovato il vostro Segno? Tornate a seguirci per altre curiosità dall’Oroscopo!

