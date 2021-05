Scopriamo cosa prevedono le Stelle per l’ultimo giorno della settimana: ecco i segni favoriti e quelli che dovranno faticare di più!

L’Astrologia ci dà una mano a capire gli eventi che capitano nella nostra vita e la personalità di chi ci circonda.

Ecco l’Oroscopo segno per segno per la giornata di oggi venerdì 28 maggio 2021, quali saranno i segni zodiacali più fortunati?

Oroscopo giornaliero, 28 maggio 2021: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete

Potresti dover aprore casa tua per un evento inaspettato, la cosa ti metterà in ansia perché non sai se la tua abitazione possa essere all’altezza ma in realtà sarà perfetta, perciò non preoccuparti. Numero fortunato 1, colore fortunato il rosso.

Toro

Una giornata serena all’insegna del fascino che eserciti grazie alla tua calma e sicurezza. Le persone, anche sconosciute, resteranno colpite e ti faranno complimenti ma tu resta umile. Numero fortunato 9, colore di oggi il rosa.

Gemelli

Giornata un po’ sottotono derivante da un senso di delusione per alcune persone che senti essere superficiali e non collaboranti. Ti potresti sentire tradito da chi pensavi fosse dalla tua parte ma non prendere le cose troppo sul personale. Numero fortunato 4, colore arancione.

Oroscopo giornaliero: Cancro, Leone, Vergine

Cancro

Giornata molto positiva sul lavoro: il tuo fascino attrae consensi e avrai tutti dalla tua parte. Possibili riunioni inaspettate e non cisarà bisoogno di molto sforzo per far andare le cose come vuoi. Numero fortunato 1, colore rosso.

Leone

Sarai infastidito dal fatto che non vedi che tutta l’attenzione concentrata su di te e ciò ti infastidirà. Attento che più ti arrabbi più allontani le persone da te, unisciti al clima spensierato e vedrai che la giornata migliorerà. Numero 3, colore oro.

Vergine

Giornata molto importante, in questo periodo senti che molti problemi che ti assillavano stanno arrivando al termine. Ora puoi far sapere a chi non merita cosa pensi, ma attenzione a non esagerare. Mantieni l’equilibrio. Numero fortunato 3, colore oro.

Oroscopo quotidiano: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia

Porta avanti con orgoglio i tuoi meriti e non permettere che altri se ne approfittino. Non essere timido ma sìì fiero di chi sei e di ciò che sei riuscito a fare, non allontanerai le persone. Numero fortunato 4, colore giallo.

Scorpione

Giornata molto produttiva ma solo se riuscirai a scendere a compromessi. Non voler fare le cose solo a modo tuo ma unisci le forze con quelle del tuo partner. Non perderti in conflitti inutili. Numero fortunato 8, colore rosa.

Sagittario

Proverai un po’ di invidia per chi è al centro dell’attenzione oggi e vorresti imitarli. Non farti prendere dall’ossessione ma sii te stesso senza curarti troppo di chi ti osserva. Numero fortunato 2, colore arancione.

Oroscopo di oggi: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno

Oggi sarà una giornata molto positiva, passala con la tua famiglia e con le persone intorno a te. Sei al centro dell’attenzione e sai destreggiarti in ongi situazione, non farti abbattere dalle persone negative. Numero fortunato 9, colore dorato.

Acquario

Per te sarà una giornata tesa, forse perché chi ti è accanto non si accorge del tuo stato d’animo. Tu invece pensi sempre agli altri, sei premuroso e sempre d’aiuto. È il momento di fare la lista delle tue priorità. Numero fortunato 2, colore viola.

Pesci

Dedica questa giornata alla cura di te stesso, sii orgoglioso di quello che sei ed approcciati algi altri con serenità e sapendo che riesci a portare gioia e consapevolezza a chi hai intorno. Divertiti. numero fortunato 10, colore rosa.

