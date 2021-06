Oroscopo del Giorno di Paolo Fox, 21 giugno 2021: Toro recupera in amore, Pesci non si arrende

Tutte le previsioni per la giornata odierna su Amore, Lavoro e Fortuna del famoso astrologo Paolo Fox: leggi l’Oroscopo del Giorno!

Cosa rivelano le posizioni degli Astri ed i transiti dei vari Pianeti? Se sei curioso di scoprire come sarà questo inizio di settimana non perdere tempo e scorri fino al tuo segno zodiacale!

L’Oroscopo del Giorno, 21 giugno 2021: le previsioni di Paolo Fox segno per segno tratte dall’app “Astri”.

Ariete

Luna favorevole fino a giovedì: sfruttala per chiarire situazioni lavorative per poter ripartire. Non ti abbattere perché ci sono buoni presupposti per contatti e buoni risultati.

Toro

Luna in opposizione ti porta dubbi soprattutto in amore ma è il momento di provare a recuperare dei rapporti evitando di concentrarsi troppo sul lavoro: decisioni per un legame!

Gemelli

Giornata positiva con Mercurio e Saturno favorevoli. Sei ancora preso da decisioni riguardo contratti e accordi di lavoro. Per studenti in ballo esami e per tutti novità in arrivo!

Cancro

In questi ultimi giorni del mese potrai ottenere una piccola riscossa nel lavoro: potrai iniziare o riprendere progetti che attendevi. In amore ci sono sentimenti importanti: lasciati andare all’amore!

Leone

Giornata di stanchezza dovuta a tensioni che riguardano casa, famiglia e amore e che sono iniziate nel weekend. Nel lavoro potresti voler chiudere un progetto ed iniziarne un altro, vai paino con le spese.

Vergine

Ci saranno discussioni per questioni di soldi e personali con persone che si opporranno a ciò che dici. Evita in questo periodo conflitti riguardo ad accordi scritti. Non fare passi falsi!

Bilancia

Sei in fase molto creativa che ti può aiutare a risolvere ogni problema. Amore invece dissonante, sei indeciso e in coppia c’è grande fatica ad andare d’accordo.

Scorpione

Giornata vitale e ricca di intuizioni. Cerca la verità nei rapporti importanti. Nel lavoro stai subendo attacchi ma riuscirai a trovare soluzioni. Perplessità riguardo un percorso professionale.

Sagittario

Perplessità in amore e nelle relazioni in genere, soprattutto per quanto riguarda le questioni di casa e famiglia. Hai concluso una fase e sei in cerca di qualcosa di nuovo. Incontri e novità da martedì’.

Capricorno

Dubbi in amore anche se stai vivendo una storia importante, poiché proietti sulla coppia i problemi di lavoro e di soldi. Ultimamente ti sei sentito sfruttato, attenzione ai rapporti!

Acquario

Momento per chiarire situazioni finanziarie e legali, anche rivolgendoti ad un esperto. Saturno nel segno ti invita a fare scelte che servono per il futuro. Recupero anche in amore.

Pesci

Hai detto addio ad alcune situazioni lavorative, amorose o famigliari. Hai sofferto ma non ti arrendi mai e sei pronto per ripartire. In arrivo soluzioni parziali per questioni d’amore e lavoro.

