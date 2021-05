Scopriamo le previsioni di uno dei maggiori astrologi per la giornata di oggi 27 maggio 2021: ecco i segni favoriti dello Zodiaco!

Come sarà la giornata di oggi, giovedì 27 maggio 2021 secondo l’Astrologia? Ce lo svela uno dei massimi esperti in Italia: ecco le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox tratte dall’app “Astri”!

Le previsioni di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Una giornata all’insegna della carica vitale ma con qualche preoccupazione fisica per una situazione che si trascina da tempo. Hai molta buona volontà e dunque è il momento di pensare in modo attivo al recupero fisico ed al futuro. Circondati di persone che ti vogliono bene!

Toro

Per voi dopo due giornate pesanti è arrivato il tempo per recuperare: giovedì e venerdì saranno all’insegna della positività. Avete avuto questioni da sistemare in casa ed in famiglia e dovrai continuare a portare avanti le situazioni con grane energia!

Gemelli

Periodo di recupero con alti e bassi nella giornata: mattina bene, qualche stanchezza durante la serata. Da rivedere alcune collaborazioni, accordi o contratti messi da parte fino ad ora. Preparati per un finesettimana all’insegna dell’amore: parla chiaro!

Cancro

Non è il momento per parlare e chiarire situazioni con le persone che per te contano o per spiegare cosa provi. Sarà invece il momento di recuperare a poco a poco la fiducia e la stabilità emotiva persa ad inizio anno. Sarà una giornata molto attiva, possibili incontri!

Oroscopo del giorno: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Secondo la competitività che ti contraddistingue oggi vorrai sfidare il mondo. Qualcuno avrà raggiunto buoni risultati mentre altri si sentiranno ostacolati sul lavoro e ciò it causerà stress. Staccati dalla situazione e dedicati all’amore.

Vergine

Giornata molto pesante per tutte le questioni da risolvere ed i problemi che ti preoccupano e che ti fanno sentire nervoso. Bisogna chiarire situaziini inerenti le finanze ed i contratti. Anche i sentimenti saranno in bilico.

Bilancia

Con Venere, Sole, Mercurio e Saturno a favore, questo periodo è ottimo per i sentimenti. Chi è single dovrebbe guardarsi intorno e chi è in coppia potrebbe vedere una grande svolta entro l’estate. Periodo di grande fortuna e recupero!

Scorpione

La giornata di giovedì sarà all’insegna del recupero e venerdì migliorerà ulteriormente. Si sbloccano finalmente situazioni legali e legate ai soldi mentre è un periodo di noia in amore.

Oroscopo del 26 maggio 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Periodo molto volubile con cambi repentini di idee anche nei sentimenti: attento a quello che dici o prometti perché potresti cambiare idea! Pazienza e prudenza in amore mentre sul lavoro si stanno smuovendo le cose.

Capricorno

Giovedì e venerdì saranno giornate fondamentali se vuoi risolvere dei problemi. Il transito della Luna ti porta a voler chiarire e parlare con chi ti interessa. Non arrabbiarti sul lavoro ed in famiglia.

Acquario

Giovedì molto positivo, all’insegna della forza: buon momento per innamorarti e per far innamorare di te. Hai anche voglia di superare il periodo pesante passato e trovare nuove strade!

Pesci

Nell’ultimo periodo ti è mancata stabilità dovuta ad una perdita o situazioni poco rilassanti nelle relazioni ed ecco perché hai voglia di trovare serenità. Le relazioni in questa giornata ti daranno da pensare, potresti scoprire qualcosa e ci vorrà molta pazienza.

Continuate a seguirci per scoprire altre curiosità sui segni dello zodiaco e le previsioni dell’oroscopo dei maggiori esperti del settore!

LEGGI ANCHE → Ecco i segni più “artistici” dello Zodiaco!