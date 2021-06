Vuoi scoprire se la giornata ti riserverà qualche fortunata sorpresa? Leggi l’oroscopo del tuo segno per il 2 giugno 2021!

Ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali per la giornata di mercoledì 2 giugno 2021: amore, lavoro, fortuna e molto altro! Scorri fino al tuo segno e scopri cosa consigliano gli Astri tratto dall’app “Oroscopo gratis”!

Oroscopo del giorno, 2 giugno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete

Nell’ultimo periodo vi siete prodigati in molte faccende ed ora siete stanchi. Oggi potrete finalmente rilassarvi e dedicarvi a famiglia, agli hobby e all’amore. Molto positivo il lavoro. Affinità con Capricorno, Vergine, Toro.

Toro

Giornata con numerose attività interessanti che vi verranno proposte dalle persone a voi più vicine. Attenzione però a non concedere troppa disponibilità finendo per stressarvi inutilmente. Affinità con Leone, Gemelli e Vergine. Amore favorito.

Gemelli

Giorno favorevole per il lavoro anche se per molti sarà di vacanza. Non sprecate però la giornata ma tenete in serbo le idee che vi verranno per i prossimi giorni così da realizzare un nuovo progetto. Positivi amore e lavoro. Segni affini Capricorno, Sagittario, Cancro.

Oroscopo del giorno, 2 giugno: Cancro, Leone, Vergine

Cancro

Giornata con alti e bassi: alcune persone saranno socievoli e ben disposte versi di voi, altre meno. Mantenete l’attenzione sulle attività e relazioni positive e non discutete inutilmente sui dettagli. Salute molto positiva. Affinità con Pesci, Capricorno e Scorpione.

Leone

Sarete coinvolti da qualcuno che conoscete in un evento che vi arrecherà noia. Non dovete subire senza opporvi ma potrete usare la diplomazia per restare fuori dalla situazione. Favorita la Salute, un po’ in sordina l’Amore. Segni affini Sagittario, Cancro, Capricorno.

Vergine

La giornata vi potrebbe portare delle sorprese inaspettate perché alcune persone decideranno di stupirvi e ciò che faranno vi renderà felici. Svaniranno i dissapori poichè sarete troppo impegnati a pensare ad altro. Ottimo il lavoro. Segni affini Gemelli, Ariete, Leone.

Oroscopo del giorno, 2 giugno: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia

Giornata non eccelsa in nessun campo e all’insegna dell’incertezza. Tutto potrebbe cambiare repentinamente e le persone potrebbero decidere di seguire alla lettera i vostri consigli: attenzione alle reazioni qualora questi non portino a buoni risultati. Affinità con Ariete, Toro e Cancro.

Scorpione

La giornata inizierà col piede giusto ma in seguito le pressioni di alcune persone vi faranno sentire la situazione opprimente. Voi vorreste riposarvi ma chi è intorno a voi stimola a nuove esperienze. Non adiratevi e non discutete. Affinità con Gemelli, SAgittario e Bilancia.

Sagittario

Avrete molte tentazioni soprattutto per quanto riguarda il cibo: concedetevi degli sgarri ma non eccedete. In tutti i campi non cedete alle lusinge e ai consigli degli altri ma usate la vostra testa. Favorita la Salute ed il Lavoro. Segni affini Gemelli, Leone e Scorpione.

Oroscopo del giorno, 2 giugno: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno

Per alcuni oggi potrebbero arrivare notizie molto esaltanti nel campo del lavoro, che sono un anticipazione di ciò che vi aspetta in futuro. Sarete molto felici e soddisfatti ma attenzione ad usare tatto con i meno fortunati. Segni affini Acquario, Cancro e Scorpione.

Acquario

Giornata ideale per riconsiderare alcune opzioni ed idee che avevate messo da parte perché non era ancora il momento. Apritevi agli altri ed ascoltate cosa hanno da dire anche se non siete d’accordo. Favorita la Salute. Affinità con Gemelli, Pesci e Ariete.

Pesci

Giornata un pochino sotto tono per la forma fisica con qualche spiraglio per l’Amore. Preferirete evitare di parlare dei vostri problemi per non risultare pesanti con gli altri. Evitate però la timidezza eccessiva ma ribadite la vostra voglia di riservatezza. Segni affini Cancro, Capricorno e Scorpione.

