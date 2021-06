Oroscopo del Giorno, 18 giugno 2021: Ariete umore alle stelle, Bilancia coraggioso!

Scopriamo insieme le previsioni per la giornata di venerdì 18 giugno 2021: amore, lavoro e fortuna segno per segno!

l’Astrologia ci può dare indicazioni anche molto precise sugli eventi che segneranno le nostre giornate grazie all’analisi della posizione di pianeti e stelle.

Se sei curioso di conoscere il tuo Oroscopo del giorno scorri fino al tuo segno!

Oroscopo del Giorno, 18 giugno 2021: le previsioni segno per segno

Ariete

Oggi sarai un libro aperto per chi hai accanto e potrai decidere di svelare i problemi che ti pesano per trovare aiuto. Ottimo umore, lavoro nella media. Segni affini Acquario, Leone, Vergine.

Toro

Dovrete rinunciare ad un’uscita con gli amici per altre questioni più urgenti e la cosa vi infastidirà non poco. Non conviene far loro sapere di cosa si tratta. Bene l’amore, affinità con Leone, Cancro, Ariete.

Gemelli

Siete persone che vedono bianco o nero ma in questa giornata non sarà possibile: dovrete cercare compromessi per mantenere la pace! Bene il lavoro, affinità con Leone, Cancro, Capricorno.

Cancro

Chi vi conosce sa cosa provate ma non tutti sanno della vostra sincerità. Ci vorrà del tempo se saprete attendere la strada sarà in discesa! Ottimo umore. Affinità con Acquario, Capricorno e Leone.

Leone

Avete in testa una questione molto pressante ultimamente ma non state ponderando prima di agire, ciò porterà alcune conseguenze poco gradite. Bene il lavoro. Segni affini il Sagittario, i Pesci ed il Cancro.

Vergine

Oggi riuscirete a tenere a freno persone che vogliono imporvi le loro idee, accettate i consigli ma poi agite con la vostra testa. Bene il lavoro, affinità con Leone, Pesci e Cancro

Bilancia

Sarà una giornata in cui farete progressi a dispetto di chi vuole impedirvelo. Lottate per un vostro sogno anche contro il parere di qualcuno. Bene l’amore, segni affini Vergine, Sagittario, Pesci.

Scorpione

Oggi sarete combattuti se fare o no qualcosa per non ferire qualcuno. Dovete avere fiducia in voi stessi. Molto bene il lavoro, affinità con Sagittario, Capricorno e Bilancia.

Sagittario

Oggi avrete voglia di prendere un po’ di tempo per voi stessi poiché ultimamente avete speso troppe energie per gli altri. Il tempo è prezioso! Ottimo il lavoro, affinità con Leone, Scorpione, Pesci.

Capricorno

Oggi avrete l’appoggio ed il conforto di amici e famigliari che potranno esservi di aiuto. Passate con loro del tempo vi sentirete meglio! Bene l’amore. Affinità con Bilancia, Vergine, Gemelli.

Acquario

Impara dagli errori commessi perché aiutano a capire quello che si può o non si può fare. Oggi potrai trasformare in occasioni questi errori. Bene l’umore, affinità con Gemelli, Toro e Capricorno.

Pesci

Cominciate a valutare con occhi diversi un rapporto che avete e che vi sta portando ad un bivio. Nel prossimo futuro potreste preferire rompere delle relazioni che siano d’amicizia o d’amore. Bene il lavoro, affinità con Leone, Bilancia, Capricorno.

