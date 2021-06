Oroscopo del Giorno, 17 giugno 2021: le previsioni segno per segno

Scopriamo cosa ci riservano le stelle per la giornata di giovedì 17 giugno 2021: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali!

Il transito della Luna in Vergine porterà attenzione ai dettagli e la quadratura con il Sole in Gemelli aumenterà la tensione di dover agire. Scorri fino al tuo segno e scopri come sarà la giornata di oggi secondo l’Oroscopo!

L’Oroscopo del Giorno, giovedì 17 giugno 2021

Ariete

Hai delle preoccupazioni in ambito famigliare ma oggi concentrati su ciò che ti arriva, sarai molto comunicativo e conquisterai tutti. Buon momento per migliorare sia fisicamente che emotivamente.

Toro

In questa giornata dovrai dedicarti a te stesso, per rilassarti e ricaricarti. Buone le relazioni, con occasione di condividere i tuoi interessi. Cerca di non impegnarti troppo.

Gemelli

Hai bisogno di ritrovare serenità e libertà di poterti esprimere in modo spontaneo. Buona armonia nelle relazioni d’amore e famigliari. Sei più sensibile del solito, lascia fuori le tensioni.

Cancro

Oggi sarà una giornata frenetica, impegnata su molti aspetti diversi. Evita di fissarti su un progetto e cerca di andare d’accordo con gli altri condividendo e negoziando.

Leone

Hai voglia di dedicarti al divertimento e alla vita sociale anche se alcuni problemi in amicizia potrebbero ripresentarsi. Il segreto è rallentare e capire cosa vuoi davvero. Favoriti gli acquisti.

Vergine

Grazie alla Luna nel tuo segno oggi sarai più emotivo e sentirai maggiormente i tuoi bisogni. Parlerai più spontaneamente di alcuni problemi e riceverai buoni consigli da amici.

Bilancia

In questa giornata avrai voglia di allontanarti dalle situazioni pressanti e prenderti del tempo per riflettere. Buone intuizioni sul lavoro ed in ambito finanziario. Risparmia energie per il futuro.

Scorpione

Giornata favorevole ai rapporti sociali anche se con alti e bassi: in amore vorrai che il partner si prenda il suo spazio ma poi sarai preoccupato se lo fa. Ti senti ringiovanito emotivamente.

Sagittario

Riceverai un richiamo alle tue responsabilità oggi e dovrai scendere a compromessi con ciò che invece ti tiene mentalmente impegnato. Sfrutta la comunicazione che oggi sarà stimolante.

Capricorno

La Luna ti ispira voglia di avventura e di cercare nuovi stimoli mentali. Molto favorite le relazioni, sei più aperto a condividere le tue idee ma non aspettarti risultati immediati.

Acquario

La giornata richiederà che tu concentri le tue energie su ciò che ti serve per strutturare la tua vita. Oggi dovrai cercare dentro di te le risposte, potresti avere momenti di sbalzi d’umore.

Pesci

In questo periodo l’apertura verso nuovi amori ti porta a voler uscire dal tuo guscio e cercare finalmente la felicità. Qualcuno accanto a te può aiutarti a fare chiarezza nei sentimenti.

