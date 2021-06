Oroscopo del giorno, 1 giugno 2021: amore, lavoro e fortuna per tutti...

Curioso di scoprire cosa indicano le stelle per il tuo segno zodiacale nella giornata odierna? Ecco le previsioni di inizio giugno!

Un nuovo mese è inziato e gli astri indicano che alcuni segni vivranno molti cambiamenti anche in positivo.

Vuoi sapere cosa prevede l’Astrologia per il tuo segno zodiacale? Scorri i vari segni e trova il tuo, ecco l’Oroscopo del 1 giugno 2021!

Oroscopo del giorno, 1 giugno: i primi sei segni dello Zodiaco

Ariete

Trascorrerai una giornata serena per le relazioni, sia in coppia che nell’amicizia, apprezzando la condivisione. Momento positivo per le finanze, sarai felice ed entusiasta per tutto ciò che fai e sarai capace anche di risparmiare di più. Cerca di sfruttare il tempo a tia disposizione. Numero fortunato 7, colore rosso.

Toro

Cambiamenti in arrivo sul lavoro, possibili viaggi e aumenti finanziari: possibilità di guadagno se riuscirai a gestire i soldi con moderazione. Attenzione a possibili discussioni con persone più mature e colpi di freddo. Numero fortunato 5, colore bianco.

Gemelli

In arrivo possibili guadagni inaspettati ma non è la giornata per prendere decisioni. Pressione sul lavoro e possibili scontri nelle relazioni: pensa prima di parlare e sìì paziente. Spese improvvise potrebbero dare pensieri. Numero fortunato 2, colore verde.

Cancro

Giornata positiva per le relazioni: miglioreranno le amicizie ed i rapporti lavorativi. Buone notizie in affari mentre ci saranno soddisfazioni in famiglia. Un possibile arrivo di ospiti che ti renderà felice. Numero fortunato 5, colore rosa.

Leone

Nel lavoro gli sforzi dell’ultimo periodo saranno ricompensati e tutto filerà liscio. Potresti avere entrate di denaro extra o prestiti bancari. In amore invece alti e bassi ma dovresti concentrarti sui lati positivi. Numero fortunato 7, colore arancione.

Vergine

Oggi ci sarà l’occasione di dimostrare quanto vali sul lavoro con risultati positivi. Bene anche l’amore, con l’armonia che torna nella coppia e in famiglia dove i figli ti daranno soddisfazioni. Ti senti felice ed in piena forma. Numero fortunato 5, colore viola.

Oroscopo giornaliero, 1 giugno 2021: gli altri sei segni

Bilancia

Giornata vivace e piena di impegni. Possibili i viaggi di lavoro dove riuscurai a farti notare. In amore migliorerà la comprensione con il tuo partner ed il rapporto ne gioverà. Possibili spese necessarie per la famiglia. Numero fortunato 9, colore verde.

Scorpione

Giornata positiva in cui potrai pensare all’evoluzione personale. Buoni risultati sul lavoro e giorno fortunato per i soldi, grazie alla tua grande determinazione ed al tuo coraggio. Goditi la tranquillità. Numero fortunato 4, colore rosso.

Sagittario

Oggi dovrai usare molta pazienza: continua ad impegnarti in ciò che fai ma non illuderti di avere risultati immediati. Possibili pressioni sul lavoro dove potresti dover modificare qualcosa. Possibili spese e contrasti in famiglia, sarà utile meditare. Numero fortunato 6, colore bianco.

Capricorno

Giornata all’insegna dell’equilibrio soprattutto nelle relazioni se riuscirai a metterti nei panni degli altri. In amore i sentimenti prevarranno e ciò porterà serenità in coppia. Nel lavoro riceverai dei riconoscimenti dai tuoi superiori. Numero fortunato 8, colore viola.

Acquario

Meglio rimandare ogni scelta o decisione tra qualche giorno. Sul lavoro ci sarà molta pressione e ci vorrà tutta la tua positività per ottenere buoni risultati. Possibili discussioni in famiglia soprattutto con i parenti stretti. Tenere sotto controllo le spese della giornata. Numero fortunato 9, colore verde.

Pesci

Giornata molto energetica, ti sentirai euforico e determinato. Sul lavoro riceverai soddisfazioni ed avrai prontezza di spirito per risolvere i problemi. Eventi felici anche in famiglia. Buone le entrate di denaro. Numero fortunato 8, colore arancione.

E voi avete trovato le previsioni per il vostro segno? Scriveteci i vostri commenti e continuate a seguirci se volete restare aggiornati sull’Oroscopo giorno per giorno e su tante curiosità riguardanti i segni zodiacali!