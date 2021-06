Una giornata all’insegna delle novità per molti segni zodiacali ma qualcuno dovrà fare attenzione a non sottovalutare i dettagli.

Come sarà la giornata di mercoledì 9 giugno 2021? Ecco quali sono le previsioni astrologiche per Amore, Fortuna e Lavoro per tutti i Segni Zodiacali.

Scorri l’articolo fino al tuo segno e scopri anche il colore ed il numero fortunato legato alla giornata di oggi, buona lettura!

Oroscopo del Giorno di mercoledì 9 giugno 2021

L’astrologia analizzando i passaggi dei Pianeti e le influenze che essi esercitano ci dà indicazioni su cosa potrebbe accadere: ecco tutto i Segni Zodiacali”.

Ariete

Il periodo è propizio per la comunicazione nelle relazioni, soprattutto con il partner se nell’ultimo periodo c’è stata una crisi. Sul lavoro restate concentrati. Numero 4, colore rosso.

Toro

Vivi un periodo di intensa energia che devi però cercare di controllare. Avrai grande influenza sulle persone accanto a te sia in famiglia che nel lavoro. Numero 9, colore arancione.

Gemelli

Giornata stressante per alcune richieste pressanti da parte di famigliari, riguardo ad attenzioni o soldi. Mantieniti saldo nelle tue decisioni e non farti influenzare. Numero 1, colore rosa.

Cancro

Giornata in cui sarà importante proteggere la tua privacy ma potresti essere costretto ad iniziare una collaborazione con persone con pochi scrupoli. Numero fortunato 8, colore blu.

Leone

Potresti dover modificare gli equilibri nella tua coppia e potrebbe essere utile pasare del tempo da soli. Prove in arrivo sul lavoro. Numero fortunato 7, colore azzurro cielo.

Vergine

Avrai la sensazione che qualcuno attorno a te voglia approfittarsi della tua disponibilità. Non lasciarti sopraffarre dallo sconforto ma spiega i tuoi sentimenti. Numero fortunato 3, colore giallo.

Bilancia

Ti accorgerai cje alcuni problemi del passato non sono stati risolti ma ciò non sarà un male perché parlando con il tuo partner potrai capire come agire. Numero fortunato 10, colore verde.

Scorpione

Hai fretta di concludere quello che hai in sospeso sia in amore che negli affari ma dovrai agire con calma e ponderazione. Vivi a fondo le nuove esperienze. Numero fortunato 7, colore rosso.

Sagittario

Stai vivendo un accelerazaione in campo professionale ed alcuni progetti potrebbero rischiare di sfuggirti di mano. Una sorpresa in arrivo. Numero fortunato 8, colore giallo.

Capricorno

Dovrai affrontare un discorso pubblico e le persone ameranno ascoltare cosa hai da dire. Accetta senza timidezza i complimenti perché sono meritati. Numero 8, colore arancione.

Acquario

Giornata ottima per il lavoro, otterrai i riconoscimenti che meriti soprattutto se ti occupi di arte. Ottime possibilità di successo per le atttività in proprio. Numero 7, colore oro.

Pesci

Avrai tutti gli occhi addosso nei prossimi giorni, mantieni al calma e la riservatezza e non svelare i tuoi segreti. Nel lavoro nuovi progetti all’orizzonte. Numero fortunato 9, colore viola.

LEGGI ANCHE → Segni Zodiacali, le 5 coppie più durature