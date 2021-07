Oroscopo del Giorno, 7 luglio 2021: Lavoro, Amore e Fortuna per tutti...

Come andrà la giornata di mercoledì 7 luglio 2021? Scopriamolo grazie alle previsioni astrologiche segno per segno!

I più famosi astrologi studiando la posizione di stelle e pianeti possono dare alcune indicazioni riguardo l’evoluzione degli eventi per i vari segni zodiacali.

Scorri fino al tuo segno e leggi la previsione per oggi tratto dall’App Oroscopo gratis!

Oroscopo di oggi, 7 luglio 2021: amore, lavoro e affinità per i 12 segni zodiacali

Ariete

Oggi dovrete affrontare diverse responsabilità di tipo finanziario e nonostante tutto riuscirete a portare avanti tutto in maniera virtuosa. Ottimo il lavoro, affinità con Scorpione, Toro e Acquario.

Toro

Oggi dedicatevi ai rapporti sociali, cercate di non andare in collera per questioni banali e tutto procederà bene sia nel lavoro che negli affetti. Bene l’amore. Affinità con Gemelli, Pesci e Sagittario.

Gemelli

Verrete a conoscenza di una verità che vi lascerà spiazzati e dovrete rivalutare la situazione. Nuove considerazioni sul lavoro. Ottimo anche l’Amore. Affinità con Vergine, Leone e Bilancia.

Cancro

Giornata da dedicare alla vostra vita sociale dunque portate pazienza anche verso chi vi stressa. Siate tolleranti poiché vi potrebbero tornare utili. Affini Bilancia, Vergine e Toro.

Leone

La giornata potrebbe essere stressante e pesante ma per tutelare chi amate non lo darete a vedere. Bene il rapporto di coppia in cui c’è sostegno reciproco. Gemelli, Toro e Acquario affini.

Vergine

Oggi dovrete affrontare le vostre responsabilità e dedicarvi ai vostri obblighi sia nel lavoro che nella vita privata. Consideratela una seconda opportunità! Affinità con Toro, Pesci e Acquario.

Bilancia

Avrete voglia di divertirvi ma capirete che non è il caso di ostentare ciò davanti a chi non ha la possibilità. Situazione stazionaria in amore. Affinità con Ariete, Vergine e Capricorno.

Scorpione

Oggi dovrete mostrare il vostro coraggio e non arretrare davanti a chi non sarà all’altezza della situazione. Bene il lavoro, in amore sarete un po’ egocentrici. Affinità con Cancro, Pesci e Vergine.

Sagittario

Oggi dovrete dispensare consigli per aiutare qualcuno a superare questioni difficili. Ciò vi aiuterà anche a capire cosa è importante per voi. Molto bene il lavoro. Affinità con Bilancia, Pesci e Toro.

Capricorno

Cercate di prendervi il vostro spazio anche con chi non vi lascia parlare. Portate avanti le vostre idee sul lavoro e riceverete consensi. Affinità con i segni del Leone, Sagittario e Pesci.

Acquario

Oggi dovrete concentrarvi e dare lo sprint finale a ciò di cui vi state occupando: siete soli ma ce la farete! Freddezza in coppia ma la situazione va a migliorare. Affinità con Gemelli, Bilancia, Capricorno.

Pesci

Prendete sul serio ciò che provate ed esprimetelo in modo chiaro senza paura di ferire gli altri. Chi amate vi ha ferito ed è giusto farglielo notare. Affinità con Vergine, Gemelli e Cancro.

