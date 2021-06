Oroscopo del giorno, 3 giugno 2021: i segni zodiacali baciati dalla fortuna

Cosa prevedono le stelle per la giornata di giovedì 3 giugno 2021? Scopriamo insieme l’Oroscopo giornaliero di Paolo Fox!

Molte novità all’orizzonte ma anche ostacoli da superare secondo le previsioni astrologiche per la giornata odierna.

Sei curioso di scoprire come sarà la giornata per il tuo segno zodiacale? Scorri l’articolo e leggi le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox tramite l’app ufficiale “Astri”!

Oroscopo del giorno, 3 giugno 2021: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Momento giusto per cominciare a pensare a ciò che dovrai fare nei prossimi giorni quando la Luna avrà un transito importante nel tuo segno. In arrivo giorni di recupero per la forza fisica anche se potresti avere ancora bisogno di un esperto.

Toro

Nel periodo passato hai vissuto una situazione lavorativa e personale difficile e ciò ti ha stimolato ad uscire dalle situazioni ingarbugliate. Nelle relazioni cerchi la tranquillità avendo avuto a che fare ultimamente con persone poco affidabili. Nuovi incontri verso fine mese.

Gemelli

In questo periodo sei frastornato anche se devi tenere a mente che questo è l’anno giusto per fare scelte importanti sul futuro. In questi giorni però concentrati su questioni finanziarie da risolvere. Piccoli fastidi, fai attenzione a ciò che dici.

Cancro

Ti serve più coraggio in questa giornata e potrebbe arrivarti dalle persone a te vicine. Possibili anche nuovi amori nati da amicizie grazie a Venere che tra poco transiterà nel tuo segno. Un po’ di stanchezza in serata meglio evitare le polemiche.

Oroscopo del giorno, 3 giugno 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

SAranno giornate piene di energia molto importanti per le relazioni sentimentali grazie all’azione di Mercurio, Sole e Venere. Anche se hai ancora dubbi su qualcuno accanto a te hai deciso di non pensare troppo. Sul lavoro ancora stress, avresti bisogno di una vacanza: novità in questo campo in arrivo!

Vergine

La Luna in opposizione non rende facili le comunicazioni: il fatto di non essere ascoltato ti infastidisce. Oggi tutto potrà essere più complicato del solito soprattutto per te che cerchi sempre di mettere a posto tutto. Rimandate le discussioni a domenica.

Bilancia

Hai bisogno di trovare i tuoi spazi e non significa per forza luoghi fisici. In Amore momento propizio per completare un grande progetto di coppia entro l’estate. Buone risorse in tutti i campi da poter utilizzare.

Scorpione

Stai cercando di ritrovare l’equilibrio interiore che sarà utile anche nelle questioni sentimentali difficoltose nei mesi scorsi. Tempo di recupero anche per le questioni economiche e finanziarie: possibili contratti ed accordi per metà mese.

Oroscopo del giorno del 3 giugno 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Stai accusandio ancora gli strascichi della situazione di isolamento che in un segno che ha bisogno di contatto con le persone ed esperienze nuove si sente più forte. In Amore per i progetti di matrimonio e convivenza entro l’estate ci saranno ancora inconvenienti.

Capricorno

Giornata molto attiva da sfruttare per fare subito quello che si ha in mente! Anche perchè venerdì e sabato potrebbero sopraggiungere nuovi dubbi. Attenzione nelle prossime ore a qualche lieve conflitto in Amore dato dalla tua agitazione.

Acquario

Le stelle sono favorevoli alla tua grande energia nei prossimi giorni. Cerca di capire quali tra le persone che hai intorno sono giuste per condividere i tuoi spazi ed interessi poiché le persone negative ti buttano giù. Hai bisogno di alleati per un progetto.

Pesci

Ancora grande confusione in Amore soprattutto per chi ha vissuto da poco una delusione, meglio nella seconda metà del mese. Sei arrabbiato per il voltafaccia di alcune persone che credevi amiche. Non uttarrti giù ma sfrutta la tua forza di cambiare.

Continuate a seguirci per altre curiosità sullo Zodiaco e nuove previsioni dell’Oroscopo 2021!