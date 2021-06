Oroscopo del Giorno, 24 giugno 2021: Vergine in azione, Acquario sensibile

Scopriamo quali sono le previsioni per ciascun segno zodiacale per la giornata di giovedì 24 giugno 2021: chi sarà baciato dalla fortuna?

Secondo le previsioni dei maggiori astrologi la giornata di oggi 24 giugno 2021 riserverà molte soprese per molti dei 12 segni zodiacali.

Oroscopo del Giorno, giovedì 24 giugno 2021: le previsioni e le curiosità per i Segni Zodiacali

Ariete

Oggi sarà richiesta tutta la tua flessibilità per adattarti ai cambi di programmi che le persone attorno a te creeranno. Mantieni la calma e punta sul dialogo. Numero fortunato 3, colore arancione.

Toro

Oggi sarai stupito dell’agitazione attorno a te ma non ti farai smuovere dai tuoi obiettivi. Forse hai da risolvere alcuni problemi intensi ma non è nulla di impossibile. Numero fortunato 6 colore blu.

Gemelli

Giornata in cui dovrai mantenere una grande forza emotiva. Alcuni piani potrebbero essere interrotti ma non demordere perché hai le capacità per giungere a nuove soluzioni. Numero fortunato 8, colore giallo.

Cancro

Oggi cerca di portare a termine alcuni progetti che hai lasciato da tempo in sospeso. Non arrabbiarti e non essere inquieto se vi saranno ritardi. Numero fortunato 2, colore oro.

Leone

Oggi sarai molto teso ma allo stesso tempo ti sentirai pieno di energia. Sfrutta tale energia a tuo favore ma non entrare nei conflitti attorno a te. Numero fortunato 2, colore giallo.

Vergine

Oggi è il momento di non rimandare più e di agire per prendere in mano la situazione. Non preoccuparti di quello che gli altri pensano sia sbagliato. Numero fortunato 7, colore verde.

Bilancia

In questa giornata avrai le idee molto chiare e riuscirai a semplificare ciò che devi fare. Momento per arrivare al nocciolo delle questioni che ti premono. Numero fortunato 1, colore rosso.

Scorpione

Oggi sarai molto passionale, potresti scoprire dei segreti ma evita di lanciarti in discussioni perché ci sono in ballo emozioni molto forti che possono sfuggire di mano. Numero fortunato 3 colore rosa.

Sagittario

Oggi potresti infastidirti per un atteggiamento inflessibile di una persona attorno a te. Cambia punto di vista potresti raggiungere un nuovo equilibrio. Numero fortunato 5, colore azzurro.

Capricorno

Giornata pesante, senti i problemi del momento troppo pressanti e potresti avere voglia di mollare tutto. Inviti ad andare in luoghi in cui non vuoi andare. Numero fortunato 4, colore rosa.

Acquario

Giornata in cui esprimerai tutta la tua capacità intuitiva e la tua sensibilità, anche per sciogliere questioni ancora in sospeso. Esprimi pure le tue sensazioni. Numero fortunato 6, colore indaco.

Pesci

Oggi sarai piuttosto combattivo perché avrai attacchi da varie persone molto testarde. Giorno ricco di eventi e dovrai rinunciare alla tua routine quotidiana. Numero fortunato 1, colore viola.

