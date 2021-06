Oroscopo del Giorno, 11 giugno 2021: romanticismo per il Cancro, Leone orgoglioso

Cosa ci riserva l’Astrologia per i dodici segni dello Zodiaco? Amore, Fortuna e Lavoro, scopri come sarà la tua giornata di oggi!

Il cielo di oggi vedrà molti cambiamenti, la Luna lascerà il Segno dei Gemelli per entrare in quello del Cancro mentre Marte entrerà nel Segno del Leone.

Ecco le previsioni dell’oroscopo per venerdì 11 giugno 2021.

Oroscopo del giorno dell’11 giugno 2021

Ariete

Il transito della Luna di oggi stimola riflessioni su di sé e buonumore: è il momento per l’azione sia in amore che nel lavoro. Dedicati ai tupi hobby e passioni.

Toro

La luna oggi ti rende molto comunicativo, avrai nuovi interessi anche in amore. Non è il momento però delle decisioni importanti limitati a capire cosa vuoi davvero.

Gemelli

In questo periodo avresti bisogno di rallentare un attimo e prenderti cura di te anche se come sempre sei pieno di impegni! Attenzione all’impulsività e a cambiare idea repentinamente.

Cancro

Giornata in cui ti sentirai molto emotivo ed avrai fiducia in te. Guarda le opportunità attorno a te e sfrutta il tuo talento sul lavoro. Qualche tensione in ambito finanziario.

Leone

Senti il bisogno di staccare e disintossicarti dalla routine. Marte stimola il tuo orgoglio e avrai voglia di iniziare progetti nuovi ed ambiziosi. Cerca di gestire in modo saggio le energie.

Vergine

Oggi avrai voglia di fare piani a lungo termine sia sul lavoro che in amore. Sono in arrivo buone notizie ma nei prossimi giorni avrai bisogno di maggior riposo. Necessario chiudere un progetto.

Bilancia

Sei molto concentrato sugli obiettivi che vuoi raggiungere e gli altri oggi riconosceranno i tuoi meriti. Buon momento per le relazioni in genere, con colleghi, amici e partner.

Scorpione

Hai la sensazione di dover migliorare qualcosa che per te ha molta importanza che sia in amore o sul lavoro. Possibili scontri con qualcuno che vuole prendere l’iniziativa al posto tuo.

Sagittario

Morale molto alto in questa giornata che ti rende molto sicuro in ambito professionale ed intraprendente in amore. Sei pronto a raccogliere le sfide fisiche e mentali che ti si presentano.

Capricorno

Buona giornata per le collaborazioni in genere e per portare avanti le nuove idee. Potrai chiedere un prestito e puoi sfruttare il momento per liberarti di alcune cattive intenzioni.

Acquario

Avrai buone intuizioni che potrai sfruttare per migliorare la tua vita. Si smuovono le cose nelle relazioni e ciò potrebbe essere sia in meglio che in peggio. Punta sul lavoro di squadra.

Pesci

Giornata all’insegna della creatività che ti porterà molte attenzioni positive. Organizza il tuo spazio ed il tuo lavoro e scoprirai che molti dei problemi che credevi insormontabili sono spariti.

Se volete conoscere l’oroscopo di domani ed altre curiosità sui Segni Zodiacali continuate a seguirci!

LEGGI ANCHE → Dolci al cioccolato adatti ad ogni segno zodiacale