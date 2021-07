Scopriamo insieme come sarà la giornata di questo giovedì 1 luglio 2021 secondo Branko: leggi cosa ti riservano le Stelle!

La giornata di inizio mese sarà piena di sorprese o al contrario l’energia sarà calante? Per scoprirlo scorri l’Oroscopo di Branko fino al tuo segno zodiacale!

Oroscopo del Giorno di Branko: le previsioni del 1 giugno per tutti i segni zodiacali!

Ariete

In Amore il cambiamento positivo che attendevi è in arrivo, c’è finalmente uno spiraglio ma tutto dipende da te e da ciò che deciderai!

Toro

Oggi hai voglia di evadere con il pensiero dalla routine e dai problemi. Però non è questo il momento di lasciarsi andare a fantasie emotive, ci sono questioni concrete da affrontare.

Gemelli

L’energia non ti manca di certo in questo periodo così come la voglia di un cambiamento nella tua vita. Ci sono dei limiti ma puoi trovare tempo per ricaricarti in vista di quello che dovrai fare.

Cancro

Oggi dovrai guardarti dentro per capire cosa vuoi davvero ma chi hai intorno cercherà di farti tornare alla realtà. Cerca di non dare ascolto alle altre voci e concentrati su di te.

Leone

Giornata con un misto di cautela ma anche di ottimismo. Sarai in grado di analizzare la situazione in tutte le sue sfaccettature e di capire finalmente quello che ancora mancava.

Vergine

La giornata di oggi sarà dedicata alle questioni pratiche ma un cambiamento radicale è in arrivo a breve. Dai il massimo anche perché in questo periodo sei al massimo della tua energia.

Bilancia

Oggi molta indecisione sulle emozioni che provi, passi da una all’atra. Avresti finalmente voglia di cambiare e non sei più timoroso come tempo fa.

Scorpione

Nella giornata di oggi sarai più determinato anche se dovrai trovare dei compromessi per raggiungere i tuoi obiettivi. Concediti anche tempo per dimenticare qualcuno del passato.

Sagittario

Grandi novità in Amore, poiché finalmente sei pronto a lasciarti andare e sai già cosa vuoi. Attenzione se stai progettando viaggi ed eventi sportivi.

Capricorno

Sei impaziente e vorresti che le cose cambiassero subito ma il momento giusto non è lontano, non affrettare i tempi. Affronta le questioni attuali e non preoccuparti del futuro.

Acquario

Oggi cerca di non lasciarti andare troppo a fantasie e sogni perfetti, perché è necessario pensare al presente ed alle questioni concrete.

Pesci

Giornata in cui dovrai impegnarti duramente ma la fatica non ti spaventa. Non rimanerci male se non arriveranno subito conferme e complimenti, le gratificazioni sono in arrivo!

