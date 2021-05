Oroscopo del 26 maggio 2021: Ariete, Gemelli e Vergine momento top

Ecco le previsioni di oggi mercoledì 26 maggio per i dodici segni dello Zodiaco: cerca il tuo e scopri cosa ti attende per la giornata!

Diamo uno sguardo alle previsioni di oggi di Barbanera: tra i super favoriti troviamo Gemelli, Ariete e Vergine mentre momento pensieroso per Toro, Cancro e Sagittario.

Oroscopo del giorno per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete

La presenza di Mercurio e Venere favorevoli al vostro segno porteranno un connubio felice tra cuore e ragione. Ciò vi consentirà di sbloccare alcune situazioni ferme. Potreste trovarvi a discutere con un vostro familiare: fate valere le vostre ragioni facendo capire che i vostri sogni sono importanti.

Toro

Avrete Saturno in quadratura con l’Acquario fatto che accentuerà la vostra rigidità su alcune posizioni: non ci saranno vie di mezzo! Senso critico che sarà particolarmente accentuato verso il partner per il quale non riuscirete a vedere come reali le sue esigenze.e tenderete a considerarle meno urgenti delle vostre.

Gemelli

Ottimo momento per la fortuna e le imprese importanti grazie all’intervento di Saturno favorevole. Anche Venere eserciterà la sua influenza positiva, producendo effetti positivi in molti campi. Favorito dunque il lavoro e di conseguenza le finanze ma anche l’amore e gli affetti.

Oroscopo del giorno: segni del Cancro, Leone e Vergine

Cancro

La giornata vedrà l’opposizione di Plutone che vi porterà critiche e al desiderio di evitare conflitti. Mettete in campo tutta la vostra capacità di mediare e riuscirete a sciogliere le tensioni intorno a voi. Necessario concentrarsi sui progetti che si stanno portando avanti.

Leone

Avrete Venere dalla vostra parte, ciò vi porterà grande sintonia con il partner sia affettiva che progettuale. Sarete delusi da alcune persone ma potrete tirarvi su di morale frequentando persone più affini al vostro carattere sensibile.

Vergine

La Luna potrebbe ostacolarvi ma l’influenza positiva di Urano si farà sentire e contribuirà a far emergere le vostre qualità positive ed i vostri talenti. Agirete in modo da riuscire a migliorare l situazioni e le persone accanto a voi.

Previsioni del 26 maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia

Vergine favorevole dal segno dei Gemelli vi ispirerà nell’arte del corteggiamento. Favorite le relazioni e i flirt sia in coppia che per i single per una giornata all’insegna della seduzione. Dovrete tenere a freno l’ingerenza di qualche familiare che vorrà dire la sua sulle vostre decisioni.

Scorpione

Giove e Plutone positivi favoriranno il vostro lato più sensibile. Cbi è accanto a voi dunque apprezzerà anche la vostra capacità empatica oltre alla vostra grande passionalità. Attenzione a non cedere alla voglia di provocare o rischierete di essere ripagati con la stessa moneta!

Sagittario

Avrete a che fare con alcune spese impreviste date dalla Luna in opposizione a Giove e Sole che porteranno anche pensieri derivanti da scadenze che si stanno accumulando. Attenzione che ciò potrebbe creare una frattura con una persona a cui tenete.

Oroscopo, previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno

Giove in posizione favorevole vi aiuterà a raggiungere l’obiettivo senza lasciarvi distrarre o influenzare da persone e situazioni non chiare. Mantenete una visione concreta e avrete davanti a voi molte possibilità.

Acquario

Momento sentimentale sereno grazie a Saturno in congiunzione: tra voi ed il partner ci sarà disponibilità e una comunicazione aperta. Pur con opinioni diverse riuscirete a comunicare con le persone accanto a voi e ciò vi procurerà un’iniezione di autostima.

Pesci

Con la la Luna opposta a Giove avrete una giornata molto combattiva: saprete mostrare la vostra forza e decisione pur nascosta dalla vostra proverbiale dolcezza. Prendete in mano le cose e riuscirete ad ottenere ciò che vi fa felici.

