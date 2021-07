Come sarà questo inizio di weekend? Si respira voglia di vacanza o ci sono ancora questioni irrisolte? Ecco le previsioni di Paolo Fox!





Oroscopo del Giorno di Paolo Fox: previsioni del 2 luglio 2021

Ariete

La Luna oggi sarà favorevole al tuo segno in particolare per quanto riguarda l’amore: buone occasioni in arrivo! Nella professione sìì paziente e riuscirai a risolvere tutto.

Toro

In amore oggi meglio usare cautela con il partner soprattutto se ci sono state delle incomprensioni. Anche sul lavoro è possibile recuperare situazioni passate.

Gemelli

Per voi in amore è tempo di risolvere una piccola questione in sospeso ma poi ci sono le basi per nuovi progetti anche di matrimonio o convivenza. Nel lavoro invece occhio alle distrazioni!

Cancro

Oggi dovrai gestire con pazienza delle questioni d’amore. Anche sul lavoro meglio evitare il nervosismo, prosegui nei progetti ma attento che potresti incappare in qualche errore!

Leone

Oggi avrai Venere e Luna positivi e l’amore sarà favorito. Meno rilassata la situazione lavorativa perché un progetto a cui tieni è in stand by.

Vergine

Finalmente non hai più Venere contraria e ciò vuol dire che in amore è possibile un recupero soprattutto se c’è stata una crisi. Per il lavoro buon momento per ricevere delle risposte!

Bilancia

Ancora qualche settimana per avere Venere favorevole ma i segnali si vedono già ora: goditi l’amore. Nella professione momento giusto per mettersi in proprio.

Scorpione

Giornata di incontri ma tutti andranno valutati con attenzione anche se si avranno degli alti e bassi. Nel lavoro concentrati sui nuovi progetti e non demordere!

Sagittario

Oggi la Luna è positiva e ciò influisce sui sentimenti e sull’amore. Anche per il lavoro le energie sono buone e in questo periodo sono favoriti gli accordi, approfittane!

Capricorno

Oggi la Luna sarà contraria e dunque ciò porterà del nervosismo nella coppia. Per il lavoro potreste dover affrontare un problema nel corso della giornata: tenete a bada un Ariete.

Acquario

Nel corso della giornata avrai di nuovo la Luna positiva, nonostante ciò ti restano forti dubbi riguardo l’amore. Nel lavoro poco entusiasmo perché ciò che fai non ti piace.

Pesci

In amore oggi non perdere troppe energie per cercare di farti capire: chi ti ama dovrebbe capirti al volo. Bene il lavoro dove è giunto il momento di organizzare le cose e far vedere quanto vali.

