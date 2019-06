Ornella Vanoni rompe il silenzio sulla sua malattia: ‘Mi cura uno psichiatra’

Ornella Vanoni si racconta al giornale Corriere della Sera e rivela una verità scioccante sulla sua vita: ” Sono sola da 20 anni e ho sofferto di…”

Ornella Vanoni, la bravissima cantante italiana, ha conquistato il pubblico con la sua voce sensuale. Fin da giovane infatti ha emozionati tutti con la sua voce e la sue canzoni, che ancora oggi molti giovani cantano.

Ma la bravissima Ornella Vanoni non ha sempre vissuto una bella vita. La cantante infatti si è raccontata in un intervista al Corriere della Sera, parlando appunto della sua vita, dei suoi amori e della depressione che l’ha colpita qualche anno fa.

Ornella Vanoni racconta i suoi amori

In una recente intervista al Corriere della Sera, la bravissima Ornella Vanoni si è raccontata a 360° alla veneranda erà di 84 anni.

“Da artista, sono felice della vita che ho avuto -. Ma dall’amore, sono così delusa che sono sola da vent’anni. A 60, ho preso una di quelle tranvate…

Con fare sempre molto ironico, la bravissima cantante tra una domanda e l’altra ha raccontato degli affetti più cari tra cui anche del legame con Francesco Leto:

” è un amico, un poeta. Ha 36 anni, dormiamo nello stesso letto, spesso. Mi ama, a suo modo”.

Ma Ornella non si ferma e tra una confessione e l’altra, parla dei suoi amori passati e di tutto quello che l’amore le ha dato e tolto:

“Non cerco storie convenzionali. A 80 anni, il sesso non ti riempie il cuore e a convivere ti viene l’orticaria. Ho i miei vizi, voglio vedere Netflix fino all’alba”

Ornella Vanoni: la malattia

Fin da giovane la bravissima Vanoni ha sempre avuto un grande successo. Nonostante la sua notorietà era molto insicura, ma non amava particolarmente il proprio corpo. La donna durante l’intervista, confessa anche di aver sofferto di una forma di depressione molto grave che l’ha condizionata e non poco la vita:

“Ho sofferto di depressioni gravi. Mi ha salvato un grande psichiatra… La mia patologia è semplice: soffro d’ansia, non dormo, dopo tre mesi che non dormo, cado in depressione… ora lavoro tanto e sono rinata”.

La Vanoni infatti oggi si dice felice ma non è totalmente guarita, sicuramente il lavoro le darà una marcia in più per sorridere e combattere contro questa brutta malattia.