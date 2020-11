Ornella Vanoni dopo la malattia: la notizia inattesa pubblicata stamattina sui social

Ornella Vanoni ha pubblicato poche ore fa un post sui social. Dopo la malattia la notizia inattesa su Instagram commuove i fan.

Come è noto, lo scorso 29 Ottobre la celebre artista ha annunciato di essere stata contagiata, di essere risultata positiva.

La notizia ha scombussolato molto il suo pubblico che, preoccupato, l’ha inondata di affetto e messaggi per ricevere aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

L’artista milanese in quell’occasione ‘scongiurò’ il suo pubblico di restare presso le propria abitazione e di fare tanta attenzione, paragonando la pandemia ad una vera e propria ‘guerra’.

Dopo giorni di silenzio, arriva la notizia inaspettata sui social. Come sta la cantante milanese?

La battaglia di Ornella Vanoni contro il virus

Come ha rivelato qualche giorno fa al preserale condotto da Fabio Fazio, Che tempo che fa, non avrebbe manifestato i sintomi in maniera grave, rivelando così di stare bene e di ‘essere in attesa di recuperare le forze’.

La Vanoni suggerì inoltre in quel frangente al conduttore di non invitare più in Tv tutti coloro che negano l’esistenza del Covid, perché come lo ha definito Gerry Scotti, anche lui contagiato, questo virus è ‘subdolo’.

L’inaspettata notizia sui social

Poche ore fa Ornella Vanoni ha scritto ai suoi fan su Instagram. Nel post rivela che il Covid l’ha lasciata finalmente libera e che presto, probabilmente la prossima settimana, ci sarà ‘per chi le vuole bene’ una bellissima notizia.

Di cosa si tratterà? I fan sono accorsi copiosi commentando la propria felicità nel sapere che la loro beniamina finalmente sta bene, e curiosità verso la ‘notizia’ bomba in programma per i prossimi giorni.

Di cosa si tratterà? Staremo a Vedere.