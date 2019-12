Ornella Vanoni ‘Fumo una canna prima di andare a letto’: la cantante senza freni rivela la sua routine

Incredibili le rivelazioni che la cantante Ornella Vanoni ha rilasciato su Rai3 alla trasmissione “In Arte”, il pubblico scioccato

Ornella Vanoni ha rivelato che avrebbe l’abitudine di farsi una canna prima di dormire ma che a causa dell’età comincerebbe ad avere dei problemi

Gli amori di Ornella Vanoni

Una delle icone della musica italiana fin dai primi successi risalienti al 1956 è la rossa Ornella Vanoni.

Suoi alcuni dei maggiori successi musicali di tutti i tempi come “Senza fine” con collaborazioni con molti grandi artisti.

Non solo musica però, Ornella è da sempre anche icona di femminilità, sensualità e tanta ironia.

Il suo fascino ha incantato generazioni di uomini e colleghi, con alcuni dei quali ha vissuto grandi e passionali amori.

Come ha raccontato lei stessa domenica 1 dicembre nella trasmissione “In Arte” di Pino Strabioli parlando di due di essi, Gino Paoli e Giorgio Strehler.

Della sua storia con il cantante Gino Paoli la Vanoni ha già parlato molte volte ed infatti ironicamente ha commentato:

“L’ho amato, ok. Lui mi ha amata? Sì, quindi chiedete a lui ogni tanto di parlare di me”

Aggiungendo però il racconto esilarante e romantico allo stesso tempo del loro incontro: i due cantanti durante i primi incontri pensarono erroneamente che l’altro fosse gay finché la collaborazione per la canzone “Senza Fine” li portò a confidarsi e a chiarire l’equivoco.

Anche del regista Giorgio Strelher la Vanoni conserva un bel ricordo:

“Giorgio Strehler è stato l’uomo che mi ha amato di più”

“Non mi ha mai perdonato di essere diventata famosa. Ci riparlammo ma non volevo più tornare con lui”

Le rivelazioni che hanno scioccato il pubblico di Rai3

L’eclettica Ornella Vanoni a 85 anni è riuscita ad incantare ed intrattenere il pubblico di “In Arte” al suo debutto su Rai3 che in ogni puntata ospita un artista per un’intervista lunga un’ora e mezza.

La cantante non è nuova a far parlare di sé con episodi divertenti in tv e anche in questo appuntamento ha fatto ridere il pubblico con alcune uscite esilaranti:

“Faccio ancora la pipì nei prati” “Io definita ‘chiappe d’oro’? Sì, ero mica male”

Ornella rivela poi una particolare abitudine che ormai ha da 55 anni e che ha lasciato il pubblico senza parole:

“Mi faccio una canna prima di andare a dormire…il mio psichiatra dice che va bene”

E conclude con una battuta riguardante il tempo che passa: