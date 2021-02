Ornella Vanoni e le rivelazioni choc sulla Rai.

Ornella Vanoni festeggia quest’anno i suoi primi 65 anni di carriera.

Ornella Vanoni a Sanremo

La cantante Ornella Vanoni ha da poco pubblicato il suo album, Unica, che si è posizionato al terzo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana.

All’interno dell’album c’è anche la firma di Francesco Gabbani che ha firmato il suo singolo, Un sorriso dentro al pianto.

Ieri è stata ufficializzata da Amadeus la sua presenza a Sanremo 2021 come ospite, dove verrà reso omaggio a Ornella che negli ultimi anni ha sempre portato in alto la musica italiana.

Quest’anno sarà la sua quarta partecipazione di fila alla kermesse canora.

Nel 2018 era salita sul palco con Bungaro e Pacifico, invece nel 2019 era stata invitata per uno sketch divertente con Virginia Raffaele.

Infine nel 2020 aveva accompagnato il cantante Alberto Urso.

Ma finalmente quest’anno si esibirà sul palco per omaggiare i suoi tanti anni di carriera.

Questa decisione è stata voluta dal direttore artistico.

Ornella Vanoni contro Rai uno

Ornella Vanoni, in un’intervista a “Il Fatto Quotidiano”, ha fatto capire che non scorre buon sangue tra lei e Rai uno, soprattutto con il direttore di rete, Stefano Coletta che non ha intenzione di concedere una prima serata tutta dedicata a lei.

Il Festival renderà omaggio a dei grandi cantanti, tra cui: Patty Pravo, Loredana Bertè e i Ricchi e poveri.

Da quanto è emerso dalle dichiarazione di Ornella Vanoni, lei è stata esclusa dalle prime serate per volere del direttore Coletta, infatti la cantautrice milanese ha affermato:

“Il direttore di Ra1 non mi vuole per una prima serata dedicata a me, per lui non sono popolare, ma troppo sofisticata, troppo qui o troppo là”.

Ornella, considerata “meno gestibile”

La cantautrice milanese, sostiene che sia una follia escluderla solo perché è “meno gestibile” degli altri colleghi.

Ornella è un personaggio stravagante e molto esuberante che ha fatto moltissime gaffe durante il suo percorso televisivo.

Ricordiamo una delle sue ultime gaffe, fatta durante un’ospitata nella trasmissione Una storia da cantare, in onda su Rai uno nel 2019.

In quella puntata la cantante stava cantando una canzone di Fabrizio De André, Bocca di rosa.

In quel momento chiese di interrompere l’orchestra perchè non riusciva a vedere il gobbo e fece uno scivolone dicendo:

“Non si vede un c***o, scusate, dai con questa luce. Ricomincio“.

Il pubblico e le persone nello studio si misero a ridere e quel momento televisivo rimase nella storia.

Per questo il direttore Stefano Coletta ha scelto altri artisti per omaggiare la musica italiana, ma Ornella non l’ha presa tanto bene.