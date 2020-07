Ornella Muti in BIKINI stupisce tutti: ‘Per una persona speciale…che ama i miei deliri’

Ornella Muti in BIKINI stupisce tutti: ‘Per una persona speciale…che ama i...

Ornella Muti si mostra in bikini e stupisce tutti con una foto mozzafiato: un corpo tonico e sensuale, la forma fisica invidiabile lascia i fan di stucco.

La bella Ornella Muti in bikini si mostra in una foto su Instagram e stupisce ancora una volta tutti i suoi fan: le dolci curve rivelano un corpo mozzafiato, snello e tonico.

Bellissima come sempre non ha nulla da invidiare a nessuna donna anche se più giovane di lei. Anche la figlia di Ornella, Naike Rivelli, possiede un corpo meravilgioso come la mamma.

Quando si dice che l’età è soltanto un numero è vero! L’attrice ha 65 anni ed è in splendida forma: il suo corpo asciutto, tonico e sensuale è rimasto esattamente mozzafiato come lo era negli anni ’90 quando recitava in Stasera a casa di Alice.

Nel post incredibile pubblicato due giorni fa su Instagram si vede Ornella Muti in bikini mostrare le sue forme attraenti e femminili mentre in piedi rivolge la testa verso il cielo.

In mostra il suo fisico mozzafiato

Due giorni fa sul profilo di Ornella Muti è apparsa una foto che ha lasciato di stucco tutti i suoi fan: una foto di lei in bikini in perfetta forma fisica, davvero invidiabile!

La didascalia del post che la Muti ha scelto è:

Per una persona speciale che mi segue e stranamente gli piacciono i miei deliri…grazie Naike

I fan impazziti riempiono di like la fotografia complimentandosi con l’attrice nei commenti per il corpo stupendo.

Quasi increduli nell’ammirare ancora cotanta perfezione fisica alla sua età i follower scrivono: ‘Sei bellissima’, ‘Avrai venduto l’anima a Belzebù? Non invecchi mai!’, ‘Che bellezza, stupenda’, ‘Spaziale!!’.

Un fan si esprime a favore della Muti a spada tratta e sottolinea quanto sia in forma la donna mettendola a confronto con l’altrettanto bella e attraente figlia Naike: ‘Senza offesa per la figlia ma quando si mostra la MUTI non ce né per nessuno‘.

Stupende entrambe sia mamma che figlia anche se Ornella sembra aver conquistato il podio dai commenti: sarà riuscita a fermare le lancette del tempo per mantenere questa forma fisica spettacolare? Rimarrà il suo segreto di eterna giovinezza!