Ornella Muti nuda a 65 anni, Naike Rivelli sbotta: ‘Più like di un bambino che muore di fame’

Spesso vengo criticata per i miei post. Vengono fatti dei giudizi pesanti sulla mia persona, mi vengono fatte morali, mi vengono dati insegnamenti, insulti e commenti di ogni genere. 🙆🏻‍♀️🙄🧐🙈🙄🙄🙄🙄Ora, faccio una domanda a tutti voi che mi sta molto a cuore.. com’è possibile che un culo, anche se davvero spettacolare, e anche se di Ornella Muti @ornellamuti #ornellamuti .. possa ricevere più Like e visualizzazioni di un post di un bimbo che muore di fame.? Forse perché del bimbo non frega molto a nessuno. Mettere un like è inutile.. mentre sul culo, il like è come un Must! Poi sono io quella superficiale… Bisogna dedurre che alla fine dei conti è sempre un pelo di fic.. scusa, un culo scoperto, ciò che piace più di ogni altra cosa. Quella sulla quale vale davvero mettere sempre un bel 👍🏼❣️. Wow! #incredibile! #amazing #assurdo #photo #copyright ©️copyright #foto #naikerivelli