Orlando Puoti, chi è il Principe Azzurro di Avanti un Altro?

Chi è Orlando Puoti, il Principe Azzurro di Avanti un altro!, uno dei personaggi del cast del minimondo della trasmissione di Canale 5, condotta da Paolo Bonolis e da Luca Laurenti

Scopriamo tutti i segreti di Orlando Puoti, dalla gioventù a gli studi compiuti prima di entrare a far parte del mondo dello spettacolo italiano, dalla sua partecipazione ad Avanti un altro! fino ad arrivare alla vita privata.

Chi è Orlando Puoti

Classe 1981, è originario di Gricignano d’Aversa. Dopo il liceo, sceglie di proseguire con gli studi e di iscriversi all’università, frequentando la facoltà di Scienze Turistiche presso l’Università degli Studi della Campania e conseguendo anche un Master in Criminologia e Studi giuridici forensi.

Diventa noto nel mondo dello spettacolo italiano, quando entra nel cast di Avanti un altro! nel 2019. Conosciuto da tutti come Dino, l’uomo è il Principe Azzurro del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Puoti interpreta un personaggio dall’aria un po’ scanzonata, che riesce a strappare un sorriso a tutti.

Quando non indossa la divisa da Principe, Puoti è un assistente amministrativo scolastico e, allo stesso tempo, essendo amante di feste e animazione, lavora anche in qualità di animatore per Party chic animation, compagnia con cui gira l’Italia.

Vita privata: fidanzato e curiosità

Secondo alcune indiscrezioni, Orlando Puoti avrebbe una relazione con Francesco Nozzolino. Galeotto sarebbe stato un videoclip girato proprio dal sarnese Francesco durante il quale avrebbe conosciuto Orlando e sarebbe scoccata la scintilla.

I due, in base ad alcuni rumor che circolano sul web, sarebbero stati fotografati in atteggiamenti intimi, atteggiamenti che non avrebbero lasciato dubbi. Nessuno dei due, però, ha confermato né smentito le voci presunte.

Puoti è amante dei viaggi e adora spostarsi in giro per l’Italia. Ama anche la sua Campania e naturalmente il mare sul quale la sua regione si affaccia.