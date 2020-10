Oristano, anziana travolta in bici muore sul colpo: conducente era ubriaco

Alla guida dell’auto un giovane di 28 anni, che presumibilmente procedeva a velocità elevata.

Tragedia in provincia di Oristano

Stava rientrando a casa in sella alla sua bici, quando è stata travolta da un’auto in via Fermi. È morta così Giovanna Contini, 85 anni.

Alla guida dell’auto che l’ha travolta, una Fiat Punto, un giovane di 28 anni, che sembra procedesse a velocità piuttosto elevata. L’auto che ha travolto la donna ha terminato la sua corsa contro un palo della luce pubblica.

L’85enne avrebbe urtato il parabrezza dell’auto con la testa e sarebbe morta sul colpo. Inutili si sono rivelati i soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il 28enne alla guida dell’auto, come riferisce anche Fanpage, è risultato positivo all’etilometro. L’incidente è avvenuto nella serata di lunedì nella curva vicina alla stazione ferroviaria di Santa Giusta.

Il giovane è stato fermato e condotto in caserma, in attesa delle disposizioni del magistrato. L’accusa che rischia è di omicidio stradale, aggravato dal tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge.

La salma della vittima è stata restituita ai familiari, mentre il magistrato ha disposto il sequestro dell’auto che ha travolto ed ucciso l’anziana. Non è ancora chiaro se verrà effettuato esame autoptico sul corpo della vittima.

