Orietta Berti, chi sono i figli della cantante? Ecco chi sono Omar e Otis!

Chi sono i figli di Orietta Berti

La Berti è sposata dal lontano 1967 con Osvaldo Paterlini. Dalla loro unione sono nati due figli maschi: il 3 agosto 1975 Omar e il 18 febbraio 1980 Otis.

Tutti i nomi dei membri della famiglia iniziano con la lettera “O”, particolarità che Orietta ha spesso evidenziato nel corso delle interviste.

La cantante parla spesso del marito e dei figli, con i quali da sempre vive un rapporto davvero speciale. La donna fa sempre i loro nomi durante le interviste: 3 uomini che le hanno letteralmente cambiato la vita con il loro arrivo e che le trasmettono gioia e ottimismo quotidiano.

Chi è Omar Paterlini

Il primogenito di Orietta Berti è Omar Paterlini, che sembrerebbe aver seguito la madre nel mondo della musica. Ha ereditato il talento della madre, anche se, estremamente riservato, si è sempre tenuto lontano dal mondo dello spettacolo.

L’uomo ha la passione per gli strumenti musicali e suona oggi in una band come chitarrista. Nel presente, Omar non ha dato dei nipotini a Orietta, che sicuramente starà aspettando con trepidazione.

Chi è Otis Paterlini

Il figlio più piccolo della coppia è Otis Paterlini, un uomo che nella vita professionale è un giocatore di Basket professionista. Per quanto riguarda, invece, la vita privata, Otis si è sposato con Lia e ha dato alla luce una figlia quasi 3 anni fa, Olivia.

La Berti sognava una nipotina con tutto il cuore e avrebbe desiderato si chiamasse Ortensia. Il figlio ha proseguito con la tradizione dei nomi con la lettera “O”, ma ha preferito chiamarla in un altro modo.