Ordine dei medici: aperta inchiesta per i 13 medici negazionisti e no...

C’è chi asserisce che il Covid non esisterebbe, che è uguale a un’influenza e che i vaccini in generale siano superflui.

A dirlo non sono stati dei semplici cittadini, ma 13 medici, che hanno espresso la loro opinione sui social.

Medici no-vax

L’Ordine dei Medici ha avviato dei procedimenti disciplinari contro 13 medici che hanno espresso pubblicamente o sui social network atteggiamenti decisamente antiscientifici, sostenendo ad esempio che il Covid-19 sia simile all’influenza e che i vaccini siano privi di utilità.

Secondo l’associazione, non si può essere un medico e allo stesso tempo essere un anti-vax e negare la pandemia del coronavirus.

Per questo motivo l’Ordine dei medici ha deciso di intraprendere un procedimento disciplinare nei riguardi di 13 medici che hanno adottato un comportamento decisamente antiscientifico nei media o sui social network, sostenendo ad esempio che il Covid-19 è simile all’influenza e che i vaccini sono inutili.

Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, ha dichiarato:

“La procedura disciplinare è partita dopo che abbiamo ricevuto da cittadini e colleghi degli esposti, corredati da documentazione”.

Secondo quanto affermato da Magi, questo prevede che i dottori sotto “processo” debbano giustificare e spiegare, portando supporti scientifici di quanto affermato.

Possibili sanzioni

Sarebbero circa un centinaio i medici contrari alle vaccinazioni, ma solo 13 quelli che l’Ordine dei medici ha sottoposto a procedimento disciplinare.

Ci saranno delle valutazioni da avviare tramite un’apposita commissione dell’Ordine.

Come riferisce Fanpage, sarà questa commissione che deciderà se procedere e andare avanti fino a giungere ad un’eventuale sanzione, o archiviare il caso.

Ad ogni modo, ha dichiarato Magi, che per 10 no vax, la procedura è terminata anche con l’archiviazione. Alcuni di loro sono stati sanzionati, mentre altri si sarebbero pentiti.

C’è anche chi è stato sospeso per 1-2 mesi, per altri invece i tempi si allungano, in quanto occorre che vi sia la presenza del medico.

Tuttavia questa fase iniziale del procedimento è stata completata e per gennaio dovrebbe terminare tutta la procedura.