Ora solare, lancette indietro il 25 ottobre: tutto quello che dobbiamo sapere

Quando cambia l’ora? Il 25 ottobre ritorna l’ora solare e le giornate si accorceranno ma si dormirà 60 minuti in più. Tutto quello che dobbiamo sapere.

Quando cambia l’ora?

Questa è una delle domande più ricorrenti che vengono fatte nel mese di ottobre. Infatti nella notte che va tra sabato 24 e domenica 25 si dovranno spostare le lancette dell’orologio indietro.

Arrivederci quindi all’ora legale, con giornate che si accorceranno – molto più buie – e con la possibilità di dormire 60 minuuti in più fino al 28 marzo 2021 quando tornerà nuovamente l’ora legale.

Quindi tutti pronti nel week tra il 24 e il 25, perché alle ore 3 tutte le lancette verranno spostate alle due. Una perdita di luce pari a 60 minuti ma un guadagno al mattino, sia come alba e sia per il fatto che si avrà la sensazione di dormire un’ora in più. Il ritorno dell’ora legale è poi prevista nel mese di marzo – come sopra citato – dove si tornerà con le lancette in avanti.

Il cambio dell’ora viene abolito?

Un discorso che va avanti da tempo e sembra non trovare una risposta. L’abolizione del cambio dell’ora viene discussa ogni anno ed è motivo di scontro tra Nord e Sud. È bene evidenziare che il Parlamento Europeo ha votato per l’abolizione dell’ora legale ma anche il rinvio della cancellazione per il passaggio da un orario all’altro.

Il discorso viene quindi rimandato al 2021 e tutti gli Stati Membri sono chiamati per decidere quale, tra i due orari, si dovrà mantenere senza effettuare più alcun cambio. Nello specifico l‘Italia ha detto di no in merito all’abolizione, con deposito di richiesta formale al fine che nulla cambi in futuro. Insomma, sembra proprio che ogni sei mesi le nostre lancette dovranno essere spostate manualmente!