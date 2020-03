Ora legale 2020, quando spostare le lancette dell’orologio? Data e curiosità

È arrivato il momento di spostare le lancette per il ritorno dell’ora legale 2020. Ma quando bisogna farlo?

L’ora legale 2020 sta arrivando ma molti utenti non sanno quando e come spostare le famose lancette dell’orologio.

Ora legale 2020: data e modalità

Sta per tornare l’ora legale e ci sarà, come di consueto a marzo, il week end dedicato al cambio delle lancette. Come ogni volta ci si chiede quando e come attuare questo procedimento!



Accadrà nella notte tra il 28 e il 29 marzo e le lancette dovranno essere spostate un’ora in avanti: dalle ore 02:00 alle ore 03:00.

Quali saranno le conseguenze per il nostro fisico? Un’ora di sonno persa come conseguenza negativa ma anche ma molta più luce e l’arrivo della primavera, del bel tempo e delle giornate più lunghe. Nonostante le misure restrittive chiedano a tutti di stare a casa e non muoversi, un’ora di luce in più gioverà al nostro umore (per quanto possibile!)

Si ricorda anche che questo cambiamento porterà un risparmio a livello di consumo di energia elettrica, conseguente all’utilizzo minore di elettricità (gli esperti parlano di accesione luci nelle varie zone della propria abitazione), soprattutto in questo difficile periodo che ci costringe a stare in casa per evitare il contagio da Covid-19.

Quando viene abolita l’ora solare/legale?

Nonostante si sia parlato molto della possibilità di eliminare il cambio dall’ora solare all’ora legale, per ora l’Italia sembra aver rifiutato questa possibilità. Il Governo ha quindi disposto una richiesta formale al fine che tutto rimanesse secondo i termini e le abitudini degli italiani.

L’Unione Europea ha abolito l’obbligo agli stati membri, ma per ora il nostro Paese non sembra aver aderito a tale disposizione. Si avrà tempo sino alla fine del 2021 e non ci resta che attendere quale sarà la decisione definitiva.

Non dimentichiamo di spostare le lancette in avanti nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2020!