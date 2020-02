A Cremona è stato distribuito un opuscolo choc patrocinato dal Comune. Ora è bufera sull’amministrazione per la frase “fate meno figli” per la salvare l’ambiente.

A Cremona è nata una fortissima polemica a causa dell’opuscolo choc patrocinato dal Comune. Il titolo Fai una spesa responsabile per la salute tua e quella dell’ambiente suggerirebbe una cosa utile ma a pagina 15 tra le quattro azioni per ridurre i cambiamenti climatici vengono individuate 4 azioni: meno carne rossa, no auto, no aereo e la pietra dello scandalo meno figli.

Lo scandalo dell’opuscolo

A far conoscere il caso è stato un consigliere di Forza Italia Federico Fasani, che ha postato su Facebook le foto dell’opuscolo. Il tutto ha avuto rilevanza nazionale quando Matteo Salvini ha fatto un tweet sul tema, dai toni molto accesi e corredato da migliaia di commenti.

Il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, è corso ai ripari. Saranno presto ritirati tutti gli opuscoli:

“Quello che è stato scritto è profondamente sbagliato e stupido, grave e non condivisibile. Gli assessori hanno spiegato che è un contenuto estrapolato malissimo da un contesto più generale di uno studio. Verrà ritirato”.

La Lega nel frattempo ne ha fatto un caso nazionale, arrivando a chiedere le dimissioni del sindaco e l’intervento del Ministro per la Famiglia dopo il contenuto dell’opuscolo. Tutto mentre i deputati della Lega hanno già portato il caso a Roma.

Tra i fautori dell’opuscolo c’è anche la Fondazione Cariplo che prende le distanze dall’opuscolo, che in una lunga nota ha chiarito

“l’opuscolo in questione è stata un’azione messa in atto da soggetti terzi rispetto alla Fondazione, nell’ambito però di un progetto molto ampio da essa finanziato.”

Il progetto in realtà è apprezzato sul territorio, grazie alle numerose iniziative attivate. Hanno promosso la filiera corta e cibo sostenibile. Hanno definito il volantino come superficiale, soprattutto con riguardo il tema demografico che è molto delicato nel nostro paese.