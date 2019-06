Operai brutalmente picchiati durante uno sciopero: “Pugni in faccia e calci nelle costole”

Gli operai di una fabbrica scioperano contro lo sfruttamento da parte dei loro ‘padroni’. Brutalmente aggrediti: ecco i dettagli dell’accaduto

L’agghiacciante episodio di violenza è avvenuto a Prato, dove alcuni operai di un’azienda specializzata nella realizzazione di grucce per abiti, ‘Gruccia Creations’, hanno deciso di scioperare, per denunciare le loro condizioni lavorative e far valere i propri diritti.

Pare che fosse già diverso tempo che gli operai in questione, avessero iniziato la loro dura battaglia contro i propri padroni, i quali li costringevano a lavorare per ben 12 ore al giorno ‘a nero’ e senza riposo.

Operai scioperano: picchiati e umiliati

Secondo quanto riportato da ‘Firenze dal basso’, alcuni degli operai sono stati brutalmente aggrediti, al punto che è stato necessario trasportare una decina di loro in Ospedale.

Ancor più sconvolgente, l’atteggiamento dei padroni, i quali invece di cercare di giungere ad un accordo hanno iniziato anche loro a scagliarsi contro i loro lavoratori:

‘Padroni che tirano pietre e spazzatura sui lavoratori durante gli scioperi. Fino ad arrivare all’aggressione squadrista di oggi’

proprio oggi, 19 Giugno, data in cui a quanto si legge i dirigenti avevano garantito che ci sarebbe stato un accordo al fine di regolarizzare i lavoratori:

‘Dopo che il padrone […] non si è presentato al tavolo per la firma e lo sciopero è ricominciato’

poi continua rivelando i dettagli dell’aggressione ai lavoratori in sciopero:

‘I lavoratori sono stati aggrediti da una squadraccia padronale sotto gli occhi della polizia presente sul posto. Pugni e calci in faccia e nelle costole, una decina di lavoratori all’ospedale’

Prato operai in sciopero: ‘Trattati come animali’

Uno sciopero che si prolunga da settimane quello portato avanti dagli operai dell’azienda ‘Grucce Creations’, i quali denunciano non solo la loro posizione irregolare ma quanto non vengano tutelati in termini di ‘sicurezza sul lavoro’:

‘Abbiamo contratti di 4 ore ma in realtà ne lavoriamo 12, siamo trattati come animali, senza che ci vengano riconosciute ferie e malattia […] non abbiamo protezioni né per gli occhi né per le mani: se uno si ammala i soldi vengono ritirati dalla busta paga”

Ecco il post pubblicato da ‘Firenze dal Basso’ su Facebook: